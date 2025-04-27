Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского: при чем здесь Зеленский

Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска рядом с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Президент Украины прибыл в Рим вместе со своей женой Еленой Зеленской. Он получил спонтанный шквал аплодисментов, когда занял свое место на площади Святого Петра после коротких переговоров с Трампом. Это стала их первая встреча после ссоры в Овальном кабинете, пишет The Telegraph.

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Ватикан предпринял специальные меры, чтобы Зеленский находился в центре внимания на церемонии. Согласно правилам, мировые лидеры сидят в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке — традиционном языке дипломатии, когда составлялись протоколы.

Зеленский как президент Украины мог ожидать, что будет в третьем ряду или даже дальше. Он же находился в первом ряду, за 11 мест от Дональда Трампа, который сидел справа от него.

Ватикан не отрицал, что протокольные правила были нарушены.

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«Я считаю, что они заполнили вакантное место», — сказал Маттео Бруни, спикер Ватикана, газете The Telegraph.

Между Зеленским и Трампом были среди прочих президенты Индии, Венгрии, Габона, президент Франции Эмануэль Макрон с супругой Брижит, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Справа от Трампа и его супруги Мелании сидел Алар Карис, президент Эстонии, и король Испании Филипп.

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Справа от Зеленского сидел Майкл Д. Хиггинс, президент Ирландии, также свидетельствует о том, что протокольные правила были изменены, чтобы обеспечить украинскому лидеру ведущее место.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании и его жена, леди Стармер, также присутствовали на церемонии. Как и Джо Байден, бывший президент США, сидевший в пятом ряду. Серджио Маттарелла, президент Италии, сидел в первом ряду, а Джорджия Мэлони, премьер-министр страны, находилась далеко позади.

Напомним, во время визита в Ватикан Зеленский, кроме Трампа, провел переговоры и с другими мировыми лидерами. В частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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