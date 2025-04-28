«Сказала да!»: Татьяна Решетняк заинтриговала сеть

Популярная певица Татьяна Решетняк, едва не погибшая с маленьким сыном, поразила сеть неожиданным признанием. На своей странице в соцсети Татьяна выложила фото вместе с известным режиссером Алексеем Комаровским, на которой она, одетая в вечернее платье, получает от него красную розу. В сообщении под фото Алексей признался, что Татьяна одобрительно приняла его предложение и скоро всех удивит перевоплощением.

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«Что я предложил Татьяне? — написал Алексей. — Пока что — секрет, но она сказала ДА! Ее глаза вспыхнули, когда она услышала идею.

Это не просто роль. Это вызов. Это TAYANNA, которую вы еще не видели!!! Мы готовим что-то грандиозное. Это будет не о сцене. Это будет о силе. О перезагрузке образа".

Что именно Алексей Комаровский предложил Татьяне, пока держится в секрете

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Подписчиков поразили фотографии, и многие решили, что речь идет о любви между парой.

«Какие красивые», — написала актриса Наталья Денисенко.

«Красивые и счастливые», — ведущий «Холостяка» Григорий Решетник поставил рядом с комментарием сердечко.

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«Таня, вам так подходит быть рядом с классным мужчиной», — поделились впечатлениями.

«Таянна будет участвовать в шоу „Холостяк“, думаю», — решили в сети.

Напомним, сеть возмутил выбор героя на четырнадцатый сезон реалити «Холостяк».

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