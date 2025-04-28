Финансовая подушка безопасности в условиях войны: в КИТ Group объяснили, как сохранить сбережения и не потерять все

На фоне роста глобальных экономических рисков, торговых конфликтов и длительной войны в Украине финансовая подушка безопасности превратилась из опционального инструмента в вопрос выживания. Украинцам приходится адаптировать свои подходы к накоплениям, в частности — изменять валютную структуру, переосмысливать доходность и ликвидность резервов.

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Как пишут журналисты портала «Минфин», проанализировавшие актуальные рекомендации экспертов и финансовых консультантов, подход к формированию подушки в 2025 году должен быть не классическим банковским, а стратегически адаптированным к новым реалиям. Речь идет о резерве не только в гривнях, не только на депозите и не только в одном инструменте.

«Подушка — это не три зарплаты где-то на депозите, а стратегическая система быстрого доступа к деньгам в разных формах и валютах. Главное — ее следует сформировать ДО того, как проблемы постучат в дверь», — отмечают аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов валютного рынка в Украине.

По их оценкам, минимальный размер финансовой подушки сегодня должен составлять 6−9 месяцев обязательных расходов в зависимости от состава семьи, стабильности дохода, занятости и региона проживания.

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«Расчет начинается не с показателя, а с вопроса: „Сколько мне нужно, чтобы жить без стресса, если все остановится?“ Если тратите 30 000 грн/мес. — должно быть 180 000 грн резерва (по меньшей мере на 6 месяцев). А лучше — ориентируйтесь на большую цифру — 270 000 грн на 9 месяцев», — объясняют аналитики КИТ Group.

Особое внимание следует уделить валютной структуре подушки. На фоне ослабления доллара и укрепления евро КИТ Group рекомендует отказаться от портфеля из одного-двух активов и сформировать резерв по ликвидным валютам — доллару и евро в наличных и безналичных формах.

Аналитики КИТ Group советуют избегать так называемых экзотических валют, таких как фунт или франк, если у вас нет прямых финансовых либо бытовых связей с соответствующими странами. Подобные валюты имеют низкую ликвидность, большие спреды в случае обмена и могут оказаться мертвым грузом в кризисный момент. Аналогично и с криптовалютами: они не подходят для финансовой подушки, поскольку не гарантируют стабильности и ликвидности — лишь часть из них можно использовать как инструмент долгосрочной диверсификации.

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«Лишнюю гривневую ликвидность, которая накапливается сверх потребности (на 2 месяца в наличных деньгах и безналичных средствах), автоматически конвертируйте в валюту, увеличивая долю валютных накоплений в подушке… Такой подход позволяет не просто иметь резерв, а держать его в правильном состоянии — гибком, защищенном и всегда доступном», — подчеркивают аналитики компании.

Оценивая динамику инфляции (16,4% в марте), они предостерегают от чрезмерной концентрации в гривне.

«Инфляция незаметна в первые месяцы накоплений, но через год ваша подушка может „усохнуть“ на 10−20%, если она полностью в гривне. Следует с регулярностью от 3 до 6 месяцев контролировать и при необходимости пересматривать и пополнять сумму подушки», — говорят в КИТ Group.

Для примера специалисты компании привели модель для подушки в 180 000 грн.

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30 000 грн — наличные в гривне;

30 000 грн — гривня на банковской карте;

60 000 грн — валютная часть (по 15 000 грн в USD и EUR — наличные и безналичная форма);

30 000 грн — мультивалютные инструменты (карты, онлайн-кошельки);

остальное — произвольное валютное распределение с учетом ваших потребностей.

«Подушка безопасности — это не статическая фиксированная данность. Это динамический резерв, который меняется вместе с вашими обстоятельствами… Один раз в квартал откройте таблицу, посмотрите, сколько у вас есть, в чем и где оно лежит. Это не финансовая магия, это привычка взрослого человека, контролирующего свое будущее», — резюмируют аналитики КИТ Group.

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Фото: pixabay

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