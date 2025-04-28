Ограничение и исключение: как военное положение влияет на выезд женщин за границу

Во время военного положения, которое сейчас продолжается в Украине, для определенной категории граждан выезд за границу ограничен. Это предусматривает Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе».

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Согласно закону, сейчас выезд за границу женщинам разрешен. Это касается и медиков, и украинок, состоящих на военном учете. Однако для женщин, занимающих некоторые должности, для пересечения границы требуются определенные документы.

В частности, свободный выезд за границу запрещен госслужащим и депутатам. Им разрешается уехать, если они имеют командировочный документ. Такая же норма распространяется на военнослужащих по контракту.

Закон не предусматривает обязательную мобилизацию женщин, они могут вступить в ряды армии только по собственному согласию, подписав контракт.

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В январе 2025 г. президент Украины подписал документ с изменениями «Закона о мобилизации». По новым правилам, женщины, которые сами добровольно стали на военный учет, должны быть причислены к военному учету военнообязанных. Согласно Конституции Украины, на эту категорию женщин будут автоматически распространяться все обязательства, возложенные на мужчин во время военного положения.

Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Палиса, сейчас вопрос мобилизации женщин остро не стоит, передает «24 канал». По его словам, этот вариант израильского опыта было бы целесообразно рассмотреть в будущем.

Напомним, граждане Украины, исключенные из военного учета, могут уехать за границу.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине изменили правила отсрочки от мобилизации.

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