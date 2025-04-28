Масштабный блэкаут парализовал Европу: Испания, Португалия, Франция и другие страны остались без электричества (видео)

С перебоями по электроснабжению, как недавно Украина, 28 апреля столкнулись некоторые страны Западной Европы. Как сообщает EuroNews, под блэкаут попали Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Франция. Отключение света началось около полудня по местному времени, парализовав транспорт, связь и инфраструктуру. По информации Politico, в Испании блэкаут произошел во многих городах — от Мадрида до Лиссабона. Также большая часть Пиренейского полуострова осталась без света.

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В частности, Международный аэропорт Барахас в Мадриде и аэропорт имени Умберта Дельгада в Лиссабоне были закрыты после того, как остались без электричества. Также пострадали телекоммуникационные сети, в результате чего жители обеих стран говорят, что не имеют доступа к мобильным сетям.

Впоследствии во всем регионе остановились все остальные аэропорты, из-за чего множество пассажиров застряли в метро Мадрида и Лиссабона — поезда застряли в туннелях между станциями.

Отключение электроэнергии также затронуло больницы, включая мадридскую La Paz и несколько медицинских учреждений в Португалии, некоторые из которых были вынуждены отменить операции.

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В издании отметили, что испанский оператор Red Eléctrica активировал протоколы для возобновления подачи электроэнергии после масштабного отключения.

«Причины анализируются, все ресурсы направляются на устранение», — говорится в сообщении.

В Португалии также зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. По информации местных СМИ, проблемы начались около полудня почти одновременно с Испанией. Сбой парализовал нормальную работу всей инфраструктуры, коммуникаций, вокзалов, аэропортов, предприятий и зданий.

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Причем в некоторых городах Португалии есть проблемы с мобильной связью, а также замедление работы интернета.

Также СМИ пишут о том, что метро двух главных португальских городов — Лиссабона и Порту — остается закрытым и не работает из-за отключения электроэнергии. Кроме того, португальская полиция сообщила о сбоях в работе светофоров по всей стране.

По данным европейских СМИ, сбои были также зафиксированы в Андорре и некоторых регионах Франции. Причем последствия доходят до Бельгии.

Пока причины масштабного сбоя в работе электрических сетей неизвестны. Правительство Испании созвало экстренное заседание для координации действий, а власти Португалии и Франции также находятся в режиме повышенной готовности. Причины масштабного сбоя пока не названы, но эксперты не исключают возможность кибератаки на энергетическую инфраструктуру.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2024 года большая часть Адриатического побережья Хорватии, а также Албания, Черногория и Босния остались без электроэнергии.

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