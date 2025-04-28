Украинцы массово стали получать поддельные платежки за коммуналку: что происходит и что делать

В Украине мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана граждан. В последнее время многие украинцы находят в своих почтовых ящиках поддельные платежи за коммунальные услуги. Документы выглядят как официальные, но содержат ложные реквизиты, направляющие деньги в карманы злоумышленников, сообщает Telegram-канал «BRAMA».

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Так, мошенники копируют оформление настоящих платежных документов, но меняют банковские реквизиты и завышают суммы к уплате. Подделки распространяются: через обычные почтовые ящики, электронной почтой, а также в мессенджерах и соцсетях.

Чтобы обезопасить себя и свои средства нужно проверять реквизиты. Настоящие платежки всегда содержат актуальные банковские данные поставщика услуг, которые можно проверить на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Также нужно обращать внимание на сумму. Сумма может быть завышенной и не соответствовать предварительным платежам.

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Кроме того, следует иметь в виду, что официальные квитанции поступают от имени коммунальных служб, а не частных лиц или неизвестных организаций.

Как писали «ФАКТЫ», аферисты изображают из себя врачей и медсестер, чтобы похищать персональные данные людей.

Иллюстративное фото

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