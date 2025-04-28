Черкассы остались без газа после атаки российских дронов

Россияне продолжают обстреливать Украину. 28 мая российские дроны атаковали Черкасщину. В результате обстрела есть повреждение объекта газовой инфраструктуры, из-за этого около 117 тысяч потребителей остались без газа, информирует Суспільне.

ВІДЕО ДНЯ

Как рассказал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец, ориентировочно на возобновление газоснабжения нужно около двух-трех суток.

«В 12:30 был сбит последний «шахед». В общей сложности их летело около 25. Есть попадание. Взрывы мы слышали как в результате падения поврежденных или уничтоженных шахедов, так и из-за попадания в объекты инфраструктуры. В частности, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры — газотранспортную сеть, — рассказал он.

Табурец отметил, что в результате падения обломков легкие травмы получили шесть человек. Попадание в объект инфраструктуры было достаточно существенным.

РЕКЛАМА

«Сразу сработали все соответствующие службы, аварийная газовая служба, потому что это газотранспортная сеть. Также работали спасатели и медики. Были отключены сети низкого давления, то есть подачи, в первую очередь, к населению, чтобы сохранить наличие газа в сетях высокого давления. В настоящее время от газоснабжения отключены около 117 тысяч потребителей и около 430 юридических лиц, которіе работают на основе газа, в частности такие большие объекты, как „Азот“, ТЭЦ, „Черкассылеб“, „Черкассытеплокоммунэнерго“»", — рассказал он.

По словам чиновника, сейчас анализируют ущерб и рассматривают возможность подключения к резервным каналам.

«Уже начали подачу газа именно для города, для громады, а также еще для семи населенных пунктов, которые у нас вокруг Черкасс. Сейчас будет особо обращаться внимание на правильный алгоритм подачи именно газа в квартиры и дома, чтобы не было взрывов», — сказал Табурец.

РЕКЛАМА

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, в ночь на 28 апреля 2025 года (с 23.30 27 апреля) противник атаковал Украину 166 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Основные направления удара — Сумщина и Черкасщина.

«Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 74 вражеские беспилотники-имитаторы — локационно потеряны (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», накануне захватчики обстреляли Константиновку Донецкой области и Херсон.

РЕКЛАМА

239

Читайте нас в Facebook