Потап, кажется, понял, чего ему не хватало в жизни

В то время как украинцы в массово отписываются от репера-менеджера Потапа из-за его попыток заигрывать с россиянами, самого артиста, кажется, это нисколько не беспокоит (в крайнем случае, с виду).

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Вместо того чтобы объяснить украинцам свои проступки, рэпер продолжает изображать героя Челентано в фильме «Укрощение строптивого» — этакого «мачо-мена», который ведет себя не совсем достойно, но считает, что ему все можно, ведь он такой «крутой».

Так, на днях шоумен в Instagram разместил видео, снятое в студии тату.

«Оказывается, это то, что я хотел!» — заявил Потап.

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Шоумен показал тату на руке. Ему набили название проекта, благодаря которому Потап стал известным («Потап и Настя»), и дополнили названием нового проекта — Slavic Balagan, а также название родного города Алексея — Киев.

Конечно, не совсем понятно, чем новая «татуха» поможет Потапу на сцене и в реальной жизни, но, похоже, к поступкам исполнителя давно стали относиться снисходительно — «не хвалит путина, и на том спасибо». Хотя, конечно, это совсем не позиция, которую должен занимать патриот своей страны.

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В то же время напомним, что недавно Потап «помог» Наде Дорофеевой. Благодаря Fenomenal, написанной Потапом еще в 2021 году, певица «столкнула» с вершины хит-парада россиян.

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