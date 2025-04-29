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Шоу-бизнес

Сделайте так — будете красивыми и невероятными: Каменских дала три совета молодым девочкам

12:56 29 апреля 2025
Настя Каменских, фото https://www.instagram.com/p/DI9RFC2tOUd/?hl=uk

Пока Алексей Потапенко упорно занимается «татухами» и путешествием по Молдове, его жена Анастасия Каменских решила провести небольшой «тренинг» для молодежи.

В частности, Настя дала в социальной сети три совета молодым девочкам по наиболее важному для них вопросу — как быть всегда красивой и привлекательной.

По мнению звезды, во-первых, нужно ухаживать за кожей. Ведь именно она оказывает влияние на внешний вид и оценку в глазах собеседника.

«Если спросить у моего косметолога, что самое важное в уходе за кожей, она вам ответит, что есть три правила «, — рассказывает певица. — Первое — это очищение, второе — это очищение, и третье — это очищение. У меня минимум три шага, три фазы очищения каждый день — не только от мейкапа, а от всей пыли и грязи, и скажу вам, что чистые поры — это никакого акне и никаких проблем. Я искренне желаю каждой девочке подобрать для себя идеальную косметику, которая ей подойдет. И, конечно, будьте красивыми, будьте классными — невероятными».

В ответ поклонники, среди которых, кстати, был и Дмитрий Ступка, засыпали Настю сердечками и комплиментами.

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Напомним, недавно Потап впервые за несколько лет опубликовал совместное фото с Каменских. К сожалению, кроме Насти на нем было еще несколько девушек.

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