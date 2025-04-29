В Украине как минимум 5000 моделей OnlyFans заработавших более 100 миллионов долларов

Хотя парламентарии в Украине так и не смогли принять решение о легализации порнографии, модели с того же OnlyFans обязаны платить налоги. Тем более что по данным Государственной налоговой службы Украины их насчитывается как минимум 5435 физлиц, заработавших за 2 года 111 миллионов долларов.

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Такие данные привел председатель государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в своем интервью «Экономической правде». По его словам, в ГНС имеется информация о гражданах Украины, которые зарабатывают на онлайн-платформе OnlyFans.

По данным налоговиков, речь идет о 5 435 физических лицах, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 036 аккаунтов. В отношении этих лиц были проведены 759 документальных проверок, а сумма денежного обязательства, начисленная им, составляет более 250 миллионов гривен.

При этом 606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам — 111 миллионов долларов.

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При этом налоговая направила 5 126 запросов налогоплательщикам. 748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода — 356 миллионов гривен.

Как подчеркнул Руслан Кравченко, как у главы ГНС у него есть информация, что резиденты Украины получают доход, и по закону они должны платить налог. Некоторые из этих лиц зарегистрировали ФОПы и платят добровольные налоги, если работают в пределах лимитов и правильно выберут вид экономической деятельности.

«Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не наделен функцией органа досудебного расследования. Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист по всему. Я выполняю закон», — ответил Руслан Кравченко на вопрос, не является ли регистрация ФОПов моделями OnlyFans отмыванием доходов, полученных преступным путем в условиях, когда порнография не декриминализована.

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Как писали ранее «ФАКТЫ», существует законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Если данный документ будет принят, то продающие товары и оказывающие услуги через ряд онлайн-платформ украинцы должны будут платить налоги.

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