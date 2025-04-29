Фальшивая: в сети обвинили популярную репершу

Популярная реперша и представительница Украины на «Евровидении-2024» Alyona АІуопа удивила поклонников новым образом. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографии, на которых позирует в кожаной пышной черной юбке и красной кофте. Ее волосы, заплетенные в косу, были собраны в высокий хвост. Alyona АІуопа добавила, что именно так она выглядит, собираясь в новое путешествие. А поскольку ездить приходится часто, то вокзал и поезда стали ее вторым домом.

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«Моя жизнь бурная, и вокзал для меня уже как второй дом, офис и кафе одновременно, — написала рэперша. — Здесь я провожу деловые встречи, знакома со многими работниками. Порой кажется, что я вижу перроны чаще, чем своих родителей».

Подписчики отреагировали на интересный образ певицы, но были и те, кто вспомнил не очень удачную с ней встречу.

«Очень неприятная встреча была в Киеве, — написали в комментариях. — Разочаровавшая, неприятная, фальшивая, к сожалению».

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«Отпишитесь пожалуйста, — отреагировала Alyona АІуопа. — Я не обязана оправдывать ваши ожидания и давать вам то, что вы хотите».

«С ног сбивающий образ», — поделились впечатлениями от фотографий.

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«Искренность и откровенность делает вас душевной и самой лучшей!» — считают подписчики.

«Образ бомбический», — отреагировали в сети.

Ранее рэпер Потап возмутил сеть своим поступком.

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