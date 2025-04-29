Свекла и мята: неожиданный тандем в деликатесном блюде

На улице становится теплее с каждым днем. А это значит — пора приготовить холодный суп. Отличная идея — использовать свеклу. А в тандеме с мятой — это настоящий деликатес. Такое сочетание весьма неожиданно — не правда ли? Попробуйте — и будете иметь свое мнение. Если понравится, возьмите этот рецепт на заметку. Блюдо готовится легко и быстро. Подавайте его красиво!

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Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.

Свекольный холодный суп с мятой 2 свеклы

Соль

Чеснок

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка винного уксуса

Немного водички

Зеленый лук

1 столовая ложка сметаны

150 г кефира

1 свежий огурчик

3 вареных яйца

Хлопья перца «чили»

Свежая мята

Отвариваем свеклу, трем на крупной терке, добавляем любимые специи, чеснок, лимонный сок и винный уксус, а также немного воды, чтобы замариновать. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на полчаса. Затем добавляем натертые огурцы, яйца, кефир, сметану, зеленый лук и мяту.

Подавайте блюдо охлажденным. Угощайте родных и близких.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт освежающей и сытной окрошки.



Фото из альбома Эллы Ивановой

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