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Книга рецептов

Свекла и мята: неожиданный тандем в деликатесном блюде

21:59 29 апреля 2025
Холодный суп со свеклой и мятой. Фото Эллы Ивановой

На улице становится теплее с каждым днем. А это значит — пора приготовить холодный суп. Отличная идея — использовать свеклу. А в тандеме с мятой — это настоящий деликатес. Такое сочетание весьма неожиданно — не правда ли? Попробуйте — и будете иметь свое мнение. Если понравится, возьмите этот рецепт на заметку. Блюдо готовится легко и быстро. Подавайте его красиво!

Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.

Свекольный холодный суп с мятой

  • 2 свеклы
  • Соль
  • Чеснок
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка винного уксуса
  • Немного водички
  • Зеленый лук
  • 1 столовая ложка сметаны
  • 150 г кефира
  • 1 свежий огурчик
  • 3 вареных яйца
  • Хлопья перца «чили»
  • Свежая мята

Отвариваем свеклу, трем на крупной терке, добавляем любимые специи, чеснок, лимонный сок и винный уксус, а также немного воды, чтобы замариновать. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на полчаса. Затем добавляем натертые огурцы, яйца, кефир, сметану, зеленый лук и мяту.

Подавайте блюдо охлажденным. Угощайте родных и близких.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт освежающей и сытной окрошки.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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