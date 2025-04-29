Свекла и мята: неожиданный тандем в деликатесном блюде
На улице становится теплее с каждым днем. А это значит — пора приготовить холодный суп. Отличная идея — использовать свеклу. А в тандеме с мятой — это настоящий деликатес. Такое сочетание весьма неожиданно — не правда ли? Попробуйте — и будете иметь свое мнение. Если понравится, возьмите этот рецепт на заметку. Блюдо готовится легко и быстро. Подавайте его красиво!
Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне.
Свекольный холодный суп с мятой
- 2 свеклы
- Соль
- Чеснок
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка винного уксуса
- Немного водички
- Зеленый лук
- 1 столовая ложка сметаны
- 150 г кефира
- 1 свежий огурчик
- 3 вареных яйца
- Хлопья перца «чили»
- Свежая мята
Отвариваем свеклу, трем на крупной терке, добавляем любимые специи, чеснок, лимонный сок и винный уксус, а также немного воды, чтобы замариновать. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на полчаса. Затем добавляем натертые огурцы, яйца, кефир, сметану, зеленый лук и мяту.
Подавайте блюдо охлажденным. Угощайте родных и близких.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт освежающей и сытной окрошки.
Фото из альбома Эллы Ивановой
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