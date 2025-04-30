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Мир

Трамп все больше разочарован Зеленским и путиным, — Белый дом

11:32 30 апреля 2025
Зеленский, Трамп и путин

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп «все больше разочарован» как владимиром путиным, так и Владимиром Зеленским. Об этом сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт, когда ее спросили о встрече президентов США и Украины в Ватикане.

«Он считает, что все больше разочарован лидерами обеих стран. Он хочет видеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что путин вновь предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что сначала хочет видеть постоянное прекращение огня, чтобы остановить убийства, остановить кровопролитие, и хотя он остается оптимистом, что может достичь соглашения, он также реалистичен, и обоим лидерам нужно сесть за стол переговоров, чтобы договориться о выходе из этой ситуации.пишет The Тelegraph.

В последние дни США усилили давление на обе стороны, чтобы они заключили мирное соглашение на этой неделе, причем ожидается, что урегулирование будет включать подписание Украиной соглашения о добыче полезных ископаемых с США и передачу Крыма россии.

Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины, заявил, что Украина хочет как можно быстрее завершить партнерство с США по месторождениям редкоземельных элементов. Он добавил, что Киев хочет «взаимовыгодного соглашения».

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Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа. Речь идет об уступке территорий в обмен на прекращение огня с россией. Если бы Украина пошла на это, добавил министр, это было бы похоже на «капитуляцию».

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