15 минут, которые могут изменить ход истории: о чем Зеленский и Трамп говорили в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска может стать исторической.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. «Хорошая встреча. Тет-а-тет успели обсудить много. Надеемся на результат по всем прозвучавшим вещам. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов», — написал Зеленский.

Во время встречи президент Украины поблагодарил Дональда Трампа за возможность пообщаться.

«Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали „плана победы“», — подчеркнул Зеленский.

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Со своей стороны, Дональд Трамп назвал встречу «продуктивной. По его словам, «администрация Белого Дома стремится к скорейшему прекращению огня в Украине и заключению мирного соглашения, для чего ведет переговоры как с россией, так и с Украиной». Трамп отметил, что «следующие несколько дней покажут, есть ли прогресс в российско-украинском конфликте, передает Reuters.

Президенты договорились провести в тот день еще одну встречу после похорон понтифика, но Трамп срочно вылетел в Вашингтон.

Стоит отметить, что это была первая встреча президентов Украины и США после их спора в Овальном кабинете. Трамп подчеркнул, что их отношения с Зеленским никогда не были плохими, а спор в Белом доме был лишь «небольшим препятствием». Он добавил, что Владимир Зеленский стал более «спокойным» и заинтересованным в соглашении о прекращении войны, цитирует Трампа CNN.

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После встречи глава Белого дома заявил, что был очень разочарован российскими обстрелами гражданских районов Киева. Он предположил, что президент россии владимир путин «водит его за нос» и не настроен на прекращение войны.

«Я хочу, чтобы он перестал стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни», — подчеркнул Трамп.

Как заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, Дональд Трамп лично настаивал на переговорах с Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского в Ватикане, сообщает The Telegraph. Советник президента США добавил, что Дональд Трамп хочет использовать дипломатию для прекращения войны, ведя диалог с обеими сторонами.

«Особенно важно было видеть, как другие мировые лидеры наблюдали за происходящим, а Трамп двигал процесс вперед», — подытожил Волтц.

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Как сообщалось ранее, администрация США предложила свой план завершения войны, требующий от Киева пойти на значительные уступки. План включает в себя признание США аннексии Крыма россией в 2014 году, установление со стороны США контроля над ЗАЭС, исключение Украины из списка кандидатов на вступление в НАТО и другое. План чиновники администрации Трампа передали своим украинским коллегам в Париже 17 апреля, сообщает Wall Street Journal.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США предложили Украине соглашение по минеральным ресурсам и энергетике, в первую очередь, по редкоземельным металлам. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда, в котором из пяти директоров три человека будут представлены Международной корпорацией развития и финансирования США (DFC).

Инвестиционный фонд будет формироваться за счет отчисления Украиной 50% прибыли от продаж полезных ископаемых и доходов от инфраструктуры. Также при рассмотрении заявок на восстановление объектов инфраструктуры приоритет в решении остается за американской стороной.

Кроме этого, что касается вклада в инвестиционный фонд со стороны США, то в соглашении отмечается, что им являются 120 млрд долларов, полученных Украиной с 2022 года, и они должны быть уплачены. При этом в случае затягивания выплат долг будет автоматически увеличиваться на 4% ежегодно.

Этот вопрос обсудил премьер-министр Украины Денис Шмигаль с министром финансов США Скоттом Бессентом во время рабочего визита в Вашингтон. По его словам, в соглашении с США относительно полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, предоставленная Вашингтоном ранее.

«Имеем хороший прогресс. Главное — четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания», — написал глава правительства на своем Телеграм-канале.

Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсетях

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