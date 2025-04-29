Быстрый гол принес «ПСЖ» первую в истории победу над «Арсеналом»: видеообзор матча ½ финала Лиги чемпионов

Во вторник, 29 апреля, в Лондоне состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, из которой уже вылетел действующий обладатель трофея «Реал».

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Лига чемпионов. ½ финала. Первый матч



«Арсенал» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:1 (Дембеле, 4).

Новоиспеченный чемпион Франции на стадии плей-офф превратился в киллера английских клубов. Шутка ли! Подопечные Луиса Энрике на пути к полуфиналу уже успели пройти «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Да еще и с первых минут взялись в Лондоне за «Арсенал». Уже в дебюте Дембеле забил свой 11-й мяч в текущем турнире и 33-й в сезоне вообще, выведя «ПСЖ» вперед — 0:1. Кстати, Усман в этот вечер повторил клубный рекорд своего бывшего партнера по атаке Мбаппе по числу голов в одном сезоне ЛЧ.

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Одноклубники Александра Зинченко, который всю встречу провел в запасе, делали все возможное, чтобы огорчить голкипера парижан Доннарумму, но все их усилия оказались тщетными. Даже тогда, когда на 47-й минуте Мерина все же поразил ворота французов — словенский рефери Винчич после просмотра VAR зафиксировал офсайд. «ПСЖ» с седьмой попытки таки сумел впервые обыграть «Арсенал» (ранее были три ничьи и три поражения). Разборки за путевку в финал продолжатся в Париже.

Еще в одном полуфинальном поединке ЛЧ в среду, 30 апреля, сыграют «Барселона» — «Интер».

Ответные матчи ½ финала Лиги чемпионов состоятся 6 и 7 мая.

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Напомним, что финал турнира в нынешнем сезоне примет 31 мая «Альянц Арена» в Мюнхене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» едва не вылетел из Лиги чемпионов от «Астон Виллы», выигрывая по сумме двух встреч — 5:1.

Фото ANP



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