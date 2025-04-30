Неожиданный шаг наследника престола: очередной скандал вспыхнул между Гарри и Уильямом

Отношения между принцами Уильямом и Гарри не только не улучшаются, но и становятся еще сложнее после последнего неожиданного шага наследника престола. Монарх вернул фигуру из прошлого, которая задевает очень чувствительный нерв Меган Маркл.

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Вместо того, чтобы содействовать сближению со своим младшим братом, принц Уильям решил сделать решительный шаг. Недавнее включение Джейсона Кнауфа в близкий круг наследника вызвало настоящую бурю в британских СМИ.

Имя Джейсон Кнауф не ново в новейшей истории Сассексов. Он бывший секретарь по связям с общественностью Гарри и Меган, который в свое время обвинил герцогиню Сассекскую в издевательствах над персоналом дворца. Теперь его возвращение на должность генерального директора премии Earthshot снова открывает раны, которые казались зажившими.

Хотя его резюме выделяется в области охраны окружающей среды, его назначение не воспринимается как нечто безобидное. Для многих наблюдателей выбор Кнауфа является четким сигналом для пары, которая поселилась в Калифорнии. Это шаг, возрождающий один из худших эпизодов, с которыми пришлось столкнуться Меган.

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Сам принц Уильям высоко оценил работу Кнауфа, заявив, что его видение в ближайшие годы будет ключевым для развития Earthshot. Однако за публичными заявлениями скрывается четкая позиция. Жест, который не успокаивает, а, наоборот, подливает масла в огонь семейного конфликта.

Дело Джейсона Кнауфа запечатлелось в памяти СМИ благодаря электронному письму, присланному в 2018 году. В этом сообщении он предупреждал о неприемлемом поведении Меган, которая якобы запугивала своих помощников, что вызвало у них стресс и слезы. Скандал возник непосредственно перед историческим интервью Сассексов Опре Уинфри.

Меган Маркл всегда решительно отрицала эти обвинения. По словам ее юридической команды, обвинения были манипуляцией, чтобы навредить ее публичному имиджу.

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С этим новым назначением кажется очевидным, что примирение между братьями еще больше отдаляется. Пока Уильям укрепляет старую дворцовую структуру, Гарри и Меган продолжают строить свою жизнь и историю вне монархии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что над принцем Гарри снова нависла угроза, потому что суд в США принял жесткое решение.

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