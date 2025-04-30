На Житомирщине молодая мать шпионила для фсб, прикрываясь четырехлетним ребенком

Завербованные российской спецслужбой граждане, пытающиеся шпионить в врага, используют разнообразные «легенды». Так, на Сумщине были разоблачены двое российских информаторов, которые, изображая из себя рыбаков, готовили прорыв враждеских ДРГ через государственную границу.

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А в Житомирской области СБУ задержала 22-летнюю жительницу Коростеня, которая разведывала интересные для противника объекты под видом прогулок с четырехлетним ребенком. Украинская спецслужба выяснила, что таким образом женщина пыталась получить координаты для корректировки ракетно-дроновых ударов рф по региону.

«Чтобы получить координаты для огневого поражения, предательница обходила город и его окрестности и фотографировала места вероятного нахождения украинских защитников. Для конспирации разведвылазок агент совершала их под видом прогулок со своим 4-летним ребенком, которого „по легенде“ отводила в местный детсадик. Таким образом фигурантка пыталась выявить админзданий Сил обороны», — отметили в СБУ и добавили, что женщина также шпионила за движением грузовых поездов «Укрзализныци», среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны.

Следователи выяснили, что на жительницу Коростеня представители вражеской спецслужбы вышли, когда молодая мать искала дополнительные заработки на Телеграмм-каналах.

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Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Днепре СБУ разоблачила супружескую пару, которая готовила теракты на территории областного центра, обустроив 6 тайников с самодельными взрывными устройствами. Мужчина — контрактник ВСУ, занимавшийся подрывной деятельностью во время отпусков.

Иллюстративное фото Pixabay

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