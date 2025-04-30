Украина может получить новое оружие против дронов из Словакии: что о нем известно

Атаки российских дронов мирных украинских городов продолжаются, что говорит о серьезной опасности и напряженности для сил ПВО. Чтобы усилить защиту от массы дронов, налетающих на украинские города, Словакия может передать Украине технику, предназначенную специально для борьбы с БпЛА.

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Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил чешский военный обозреватель Рraisethesteph. По его словам, речь идет о бронеавтомобиле Wolf 25 AD словацкой компания DefTech, способной как осуществлять как защиту от дронов, так и оказывать прямую огневую поддержку.

Как пишет военный эксперт Андрей Харук, машина использует модифицированное шасси Ford F550 с V-образным профилем днища и 6,7-литровым дизелем. При этом бронеавтомобиль вооружен башней Valhalla Mangart 25 с автоматической пушкой Oerlikon KBA (калибр 25×137 мм, двусторонняя подача патронов, возможность огня снарядами с программируемым подрывом). Также на башне можно смонтировать пусковые установки для зенитных ракет или 70-мм ракет с лазерной наводкой. По желанию башня также может быть оснащена ПЗРК, ПТРК или пулеметом.

Для обнаружения воздушных целей служит радар Rheinmetall AMMR (используется, например, в некоторых вариантах ВСУ Skyranger) миллиметрового диапазона с четырьмя активными фазированными антенными решетками, обеспечивающими поле зрения 360 градусов.

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Таким образом получается сравнительно простая и недорогая техника для прикрытия с воздуха на близких дистанциях.

Ранее компания DefTech уже поставляла ограниченное количество своих автомобилей украинским спецподразделениям, и они использовались во время освобождения Херсона.

Тем временем в россии для борьбы с украинскими беспилотниками пытаются применять корабельные башенные установки, которые вряд ли куда-то попадут.

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