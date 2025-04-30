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Мир

Швеция и Финляндия под угрозой: в кремле снова пугают Европу ядерным оружием

11:59 30 апреля 2025
Россияне угрожают новым членам НАТО ядеркой. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета безопасности российской федерации Дмитрий Медведев в очередной раз разразился угрозами в адрес скандинавских стран, недавно вступивших в НАТО, сообщают «ФАКТЫ» со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

По словам бывшего номинального «президента» и премьер-министра российской федерации, такие страны, как Швеция и Финляндия, относительно недавно присоединившиеся к Североатлантическому альянсу, якобы «автоматически стали целью для Вооруженных сил россии, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую».

Медведев считает, что Финляндия и Швеция ранее имели «определенные международные преференции по причине геополитического положения и множества других факторов». Однако, как заявляет экс-президент россии, после их евроатлантической интеграции ситуация, мол, изменилась.

«Сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивные меры в рамках военной доктрины… Они просто попали в прицел наших вооруженных сил. Им стало лучше жить?» — Нет! Это политические игры", — говорит Медведев.

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Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны россии против Украины Дмитрий Медведев уже неоднократно угрожал применением ядерного оружия. Экс-президент россии как и ранее не подбирал слов в сторону НАТО и Украины. В частности, в июле 2024 года Медведев угрожал уничтожить НАТО и Украину, если Киев вступит в Альянс.

А в уже далеком 2010 году на совместной пресс-конференции с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем по итогам заседания межгосударственной комиссии Медведев заявил, что «интеграция Украины в НАТО разрушает пространство безопасности в Европе».

Ранее глава Службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин заявлял, что «страны-провокаторы», которыми рф считает Польшу и государства Балтии, должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства россии и Беларуси.

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Фото из открытых источников

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