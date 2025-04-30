Военные, ушедшие в СОЧ, могут вернуться в части до 25 августа: Рада приняла важный закон

Осенью прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон, которым было разрешено возвращение самовольно покинувших части (СОЧ) военным в свои подразделения без уголовного преследования. Тогда же был определен срок возвращения — до 1 января 2025 года.

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А в среду, 30 апреля, парламент принял еще один подобный закон, проголосовав за законпроект № 13177. Как сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, его поддержали 282 нардепа.

Согласно документу, военные, ушедшие в СОЧ, могут добровольно вернуться до 30 августа 2025 года.

Также законом внедряется новый функционал в приложении «Армия+» — подать рапорт на возвращение можно будет онлайн.

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Также депутаты поддержали изменения, касающиеся приостановки службы в период военного положения. Так, командир части сможет возобновить контракт и выплаты без суда. В то же время военные, которые вернутся из СОЧ, не смогут претендовать на льготы за период отсутствия.

Парламентарии поддержали решение о безотлагательном направлении проголосованного проекта закона на подпись.

Напомним, что зимой был задержан и отправлен под арест командир бригады, в которой были зафиксированы массовые случаи самовольного ухода из части.

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Иллюстративное фото со страницы ВСУ в соцсетях

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