Выплаты, бензин и светофоры: что изменится в Украине с 1 мая

С 1 мая в Украине заработают новые правила, касающиеся как военнослужащих, так и гражданских. Так, в частности, с этой даты, более легкий вариант базовой всеобщей военной подготовки будут проходить военнообязанные, годом ранее признанные «ограниченно годными», которых мобилизуют после прохождения ВВК. Сейчас уже такой категории нет — есть только «пригодные» и «непригодные» к службе.

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Также в мае Минобороны планирует запустить два новых типа отсрочок: для людей с временной нетрудоспособностью (сроком от 6 до 12 месяцев) и для граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Отсрочки можно оформить в приложении «Резерв+».

С 1 мая должны повысить выплаты курсантам — стипендия составит 8 тысяч грн. При этом у курсантов, которые на последнем курсе будут учиться на отлично, выплаты составят 20 тысяч гривен. Столько же будут платить курсантам во время прохождения практики.

Также завершается действие льготных тарифов на электроэнергию некоторым категориям потребителей, который действуют до 30 апреля. Речь идет о владельцах помещений с электроотопительными установками и негазифицированных домов. Для них за первые 2000 киловатт-час применялась льготная ставка 2,64 гривни за киловатт-час. Уже в мае тариф, как и ранее, будет составлять 4,32 гривни за киловатт-час.

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Что же касается жилищных субсидий, то Пенсионный фонд Украины будет определять, кто будет получать государственную помощь до 30 апреля 2026 года. Обычно выплаты назначают автоматически. Однако в некоторых случаях гражданам придется подавать заявление.

Это касается семей, где есть внутренне перемещенные лица, а также ВПЛ, которые арендуют жилье. Также в ПФУ необходимо будет подать заявление тем домохозяйствам, в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных.

Заработают с мая и новые правила, касающиеся дорожного движения — обновятся требования к светофорам. Зеленый свет должен с этого времени быть более насыщенным. Впрочем, обновление коснется новых светофоров — тех, что будут устанавливать в рамках реконструкций.

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С 1 мая вступает в силу принятый летом прошлого года закон, которым все АЗС обязывают добавлять в топливо не менее 5% так называемого биоэтанола, или спирта, произведенного из растительных компонентов, в первую очередь, из кукурузы. Эксперты не исключают, что цена на бензин может вырасти на 50−80 копеек за литр.

Могут ожидать повышения выплат некоторые категории пенсионеров — те, кому в мае исполнится 70, 75 и 80 лет. Так, люди в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают доплату к пенсии в размере до 300 гривен, в возрасте от 75 до 79 лет включительно — до 456 гривен, а те, кому исполнилось 80 лет и старше, получают доплату к пенсии в размере до 570 гривен. Это правило не распростаняется на пенсионеров, размер пенсий которых превышает 10 340 гривен 35 копеек.

А вот цены на газ не должы вырасти. Так, Кабмин продлил действие «Положений о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании», которым регулируются цены на газ в Украине во время войны. Льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.

Иллюстративное фото Pixabay

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