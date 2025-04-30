НАПК и столичный суд покрывают детектива-миллионера НАБУ и его брата-взяточника: версия медиа

НАПК и Святошинский райсуд покрывают руководителя одного из подразделений НАБУ, у которого ранее нашли вип автомобили и элитную недвижимость, записанные на родственников, а его брата — поймали на взятке. Об этом сообщает издание Informator.ua, считая это круговой порукой и попыткой скрыть общественно важную информацию.

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«НАПК отказалось ответить, проверяли ли руководителя одного из подразделений НАБУ Михаила Романюка, у которого ранее нашли вип автомобили и элитную недвижимость, записанные на родственников. Святошинский райсуд столицы тоже обошелся отпиской по делу брата детектива — Игоря Романюка, по которому 8 лет не могут вынести решение по делу о взяточничестве. Фактически и НАПК, и суд стали на сторону человека, который обоснованно подозревается в коррупции», — отметило издание.

НАПК отказалось ответить, проверяли ли руководителя одного из подразделений НАБУ Михаила Романюка, у которого ранее нашли вип автомобили и элитную недвижимость, записанные на родственников

По убеждению Informator.ua, НАПК применило формальный подход. Таким образом, получается, что агентство не только игнорирует общественно важную информацию журналистов о возможных нарушениях закона со стороны детектива НАБУ Михаила Романюка, но и покрывает его, занимаясь отписками, пишет издание.

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«Созданное 10 лет назад НАПК демонстрирует полный набор средств классических украинских чиновников. В противном случае мы бы увидели сообщение о как минимум начатой проверке в ответ на публикации в СМИ», — отметил Informator.ua.

В то же время, пишет издание, глава Святошинского райсуда Киева в ответ на запрос о рассмотрении уголовного дела о взятке Игорю Романюку сообщил, что он осуществляет только общее руководство работой суда.

Глава Святошинского райсуда Киева в ответ на запрос о рассмотрении уголовного дела о взятке Игорю Романюку сообщил, что он осуществляет только общее руководство работой суда

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Журналисты напомнили, какую же информацию должны были проверить НАПК и о чем спрашивали суд.

«Расследование Informator.ua установило, что руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк пользовался элитными автомобилями: Mercedes-Benz E 220 CDI, который принадлежал его теще, и AUDI A6, оформленным на его отца. Квартира в Ирпене, земельный участок в Буче Киевской области площадью 1320 кв. м и недостроенный (якобы) дом 219 кв. м были записаны на мать. Только в декларации за 2024 год у Михаила Романюка появилась квартира 117,4 кв. м, принадлежащая непосредственно ему. И та — приобретена по льготной госпрограмме для защитников „єОселя“», — отмечается в материале.

Расследование Informator.ua установило, что руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк пользовался элитными автомобилями: Mercedes-Benz E 220 CDI, который принадлежал его теще, и AUDI A6, оформленным на его отца

Издание подчеркнуло, что одно из самых известных дел, которое вел Михаил Романюк после перехода в НАБУ — Роттердам+: чем дольше детектив держал на паузе историю с ним, тем богаче становился.

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Также Informator.ua сообщил, что за 8 лет Святошинский райсуд Киева так и не принял решения по обвиняемому старшему следователю Киево-Святошинской налоговой инспекции Игорю Романюку. По данным ГПУ, этот следователь потребовал и получил взятку в размере 20 тысяч долларов от руководителя одной компании.

«Самым вероятным оберегом Романюка от тюрьмы является его брат — Михаил Романюк, который все эти годы делал успешную карьеру в Национальном антикорбюро. По нашим данным, Михаил Романюк, работавший в центральном офисе налоговой милиции до 2016 года, был известен среди коллег незаурядными аппетитами в вымогательстве взяток с предпринимателей. Похоже, что его „таланты“ очень ценятся на новом месте работе — в Национальном антикорбюро, и не только, раз две разные структуры взялись его покрывать», — подытожили в издании.

«Самым вероятным оберегом Романюка от тюрьмы является его брат – Михаил Романюк, который все эти годы делал успешную карьеру в Национальном антикорбюро», - сообщили в издании

Ранее сообщалось о том, что прокурор Киевщины Ткаленко «забыл» указать в декларации стоимость элитной машины.

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