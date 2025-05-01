Ой, какой крутой: дочь Лилии Ребрик очаровала танцем с юным партнером

Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая отпраздновала день рождения третьей дочери, показала тренировки своей старшей. Известно, что Диана, которой исполнилось 12 лет активно занимается танцами. Ребрик напомнила, что именно благодаря им была создана и ее семья с хореографом Андреем Диким. Напомним, Ребрик и Дикий стали в пару для телепроекта «Танцы со звездами», где и начался их роман. На своей странице в социальной сети Лилия выложила фрагмент зажигательного танца Дианы с ее партнером.

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«Танец был нашим с Андреем началом, — написала Лилия. — Танец стал нашим продолжением. Когда-то именно танец свел меня с мужем, а теперь я смотрю, как танцует наша старшенькая. Не просто смотрю, а наслаждаюсь».

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Подписчики отреагировали на пост Ребрик, отметив танцевальные возможности мальчика, с которым танцевала Диана.

«Нужно работать со спиной, — написали в сети, обращая внимание на осанку Дианы. — В латине все тело должно быть гибким и пластичным. Все еще впереди, молодцы».

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«Она не успевает за партнером, а он — огонь», — добавили в комментариях.

«Суперовые малыши, — поделились впечатлениями. — Пересмотрела 10 раз. Все пишут про Диану, она крутая!!! А партнер!!! Браво, он, как пружинка, такой легкий! Хорошие дети, приятно смотреть!»

«Ой, какой крутой мальчик, эффектный танцовщик», — заметили подписчики.

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