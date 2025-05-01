Австралия не может отправить в Украину давно обещанные танки Abrams: в чем причина
Парк списанных американских танков Abrams, которые Австралия обещала Киеву, до сих пор не был доставлен в Украину. Все из-за сопротивления Вашингтона, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) со ссылкой на анонимных представителей оборонного ведомства.
Австралия пообещала прислать Киеву 49 танков M1A1 Abrams, которые «в скором времени будут списаны», еще в октябре 2024 года — в рамках более широкого пакета военной помощи.
Танки все еще находятся в Австралии, сообщает издание. Представители оборонного ведомства рассказали телеведущему, что США должны будут предоставить официальное разрешение, прежде чем транспортные средства могут быть доставлены в другую страну. Однако отмечается, что это одобрение еще не дано.
Впервые о сложностях с передачей танков стало известно в марте. Тогда Дональд Трамп временно заморозил Киеву военную помощь. В настоящее время представители Минобороны Австралии утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, потому что официальное разрешение Вашингтона на передачу танков другой стране до сих пор не получено.
«Минобороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче имущества», — отметили в Минобороны Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония принимали участие в переговорах по отправке миротворцев в Украину.172
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