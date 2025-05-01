41.16 / 41.77 46.80 / 47.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Австралия не может отправить в Украину давно обещанные танки Abrams: в чем причина

18:22 1 мая 2025
Танк Абрамс

Парк списанных американских танков Abrams, которые Австралия обещала Киеву, до сих пор не был доставлен в Украину. Все из-за сопротивления Вашингтона, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) со ссылкой на анонимных представителей оборонного ведомства.

Австралия пообещала прислать Киеву 49 танков M1A1 Abrams, которые «в скором времени будут списаны», еще в октябре 2024 года — в рамках более широкого пакета военной помощи.

Танки все еще находятся в Австралии, сообщает издание. Представители оборонного ведомства рассказали телеведущему, что США должны будут предоставить официальное разрешение, прежде чем транспортные средства могут быть доставлены в другую страну. Однако отмечается, что это одобрение еще не дано.

Впервые о сложностях с передачей танков стало известно в марте. Тогда Дональд Трамп временно заморозил Киеву военную помощь. В настоящее время представители Минобороны Австралии утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, потому что официальное разрешение Вашингтона на передачу танков другой стране до сих пор не получено.

РЕКЛАМА

«Минобороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче имущества», — отметили в Минобороны Австралии.

Ранее сообщалось, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония принимали участие в переговорах по отправке миротворцев в Украину.

РЕКЛАМА

172

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константиновка

Эксперт назвал город, вокруг которого вскоре начнутся тяжелые бои

Май будет удачным в финансовом плане для многих знаков зодиака, фото https://ru.freepik.com/

Финансовый Таро-гороскоп на май: кого скоро «завалит» деньгами

Максим Бахарев

Чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии (фото)

Злата Огневич

«Не хочу иметь своего ребенка»: признание популярной певицы вызвало шквал возмущения в сети

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта