Австралия не может отправить в Украину давно обещанные танки Abrams: в чем причина

Парк списанных американских танков Abrams, которые Австралия обещала Киеву, до сих пор не был доставлен в Украину. Все из-за сопротивления Вашингтона, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC) со ссылкой на анонимных представителей оборонного ведомства.

ВІДЕО ДНЯ

Австралия пообещала прислать Киеву 49 танков M1A1 Abrams, которые «в скором времени будут списаны», еще в октябре 2024 года — в рамках более широкого пакета военной помощи.

Танки все еще находятся в Австралии, сообщает издание. Представители оборонного ведомства рассказали телеведущему, что США должны будут предоставить официальное разрешение, прежде чем транспортные средства могут быть доставлены в другую страну. Однако отмечается, что это одобрение еще не дано.

Впервые о сложностях с передачей танков стало известно в марте. Тогда Дональд Трамп временно заморозил Киеву военную помощь. В настоящее время представители Минобороны Австралии утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, потому что официальное разрешение Вашингтона на передачу танков другой стране до сих пор не получено.

РЕКЛАМА

«Минобороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями о передаче имущества», — отметили в Минобороны Австралии.

Ранее сообщалось, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония принимали участие в переговорах по отправке миротворцев в Украину.

РЕКЛАМА

172

Читайте нас в Facebook