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Спорт

Победный почин «Тоттенхэма» на 38-й секунде и погром от «МЮ» в Испании: видеообзоры матчей ½ финала Лиги Европы

0:01 2 мая 2025
Атлетик - Манчестер Юнайтед

В четверг, 1 мая, после полуфиналов Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» (0:1) и «Барселона» — «Интер» (3:3) состоялись первые поединки ½ финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Лига Европы. ½ финала. Первые матчи

«Атлетик» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:3 (Каземиро, 30, Бруну Фернандеш, 37, с пенальти, 45). На 35-й минуте удален Вивиан («Атлетик»).

«Тоттенхэм» (Англия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 3:1 (Джонсон, 1, Мэддисон, 34, Соланке, 61, с пенальти — Салтнес, 83).

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Ответные встречи состоятся 8 мая в Манчестере и Буде.

В первых полуфиналах Лиги конференций зафиксированы такие результаты:

«Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия) — 2:1 (Эззальзули, 7, Антони, 64 — Раньери, 73).

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«Юргорден» (Швеция) — «Челси» (Англия) — 1:4 (Мулугета, 68 — Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65).

Ответные встречи запланированы во Флоренции и Лондоне 8 мая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» в невероятном поединке с девятью голами выбил в овертайме из Лиги Европы «Лион».

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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