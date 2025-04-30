«Интер» с шедевром на 30-й секунде и «Барселона» устроили парад голов в столице Каталонии: видеообзор матча ½ финала Лиги чемпионов

В среду, 30 апреля, после домашнего поражения накануне «Арсенала» от «ПСЖ» (0:1) в Барселоне состоялся еще один первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов. ½ финала. Первый матч



«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 3:3 (Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65, в свои ворота — Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64).

Команде Симоне Индзаги понадобилось всего 30 секунд, чтобы благодаря шедевру пяткой Маркуса Тюрама (кстати, сына чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама) забить самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов — 0:1. Вот так начало!

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Это еще что. Прошло всего 20 минут, и «Интер», до этого не забивавший в трех матчах подряд, к ужасу публики на «Монжуике», удвоил преимущество в счете. Это голландец Дюмфрис добавил к голевой передаче точный удар — 0:2.

Благо, у «Барсы» есть 17-летний бриллиант Ямаль, уже сыгравший за каталонцев 100 матчей, — 24-я минута, 1:2.

А уже к перерыву от преимущества миланцев в два мяча и вовсе не осталось и следа. Ферран Торрес постарался — 2:2.

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Гулянья в столице Каталонии продолжились и после перерыва. Хотя уже и не с таким размахом. Сначала Дюмфрис, оформив «дубль», снова вывел «Интер» вперед, но сразу Рафинья ответил шикарным дальним «выстрелом», и мяч от перекладины и спины голкипера Зоммера оказался в сетке — 3:3.

Ответный матч соперников состоится 6 мая в Милане, а второй финалист турнира определится 7 мая в Париже.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне примет 31 мая «Альянц Арена» в Мюнхене.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» победила «Реал» и завоевала Кубок Испании.

Фото ФК «Барселона»



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