Дело на миллионы: сын обвиняемого в измене экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева задержан в Монако

Осенью 2022 года, в разгар широкомасштабной российской агрессии, в Украине был задержан президент и совладелец запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев — ему инкриминировали государственную измену. При его содействии в страну-агрессора поставлялись двигатели и запчасти для российских вертолетов, поставки шли через Ближний Восток, Европу и Азию.

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А сейчас украинские правоохранители вместе с коллегами из Франции и Монако задержали сына Богуслаева, которого подозревают в хищении активов предприятия, сообщает СБУ.

По данным следователей, фигуранты уголовного производства, в том числе сам Вячеслав Богуслаев, незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов.

Сына Богуслаева подозревают в хищении активов предприятия. Фото СБУ

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«Задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам. Для реализации сделки в то время руководитель „Мотор Сичи“ организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по заниженной цене, а потом передал их большую часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын», — отмечают в Службе безопасности Украины.

Впоследствии, чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории Евросоюза.

Правоохранители одновременно провели обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в квартирах аффилированных лиц в Запорожье.

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В Офисе генпрокурора добавили, что более 650 млн долларов были легализованы во Франции и Монако. Также в Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц.

Сыну экс-президента «Мотор Сичи» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнительные подозрения получил и Вячеслав Богуслаев, который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с россией: присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой и организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Напомним, что ранее журналисты публиковали письмо, в котором Вячеслав Богуслаев просил внести его данные в списки обмена с россией.

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Фото СБУ

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