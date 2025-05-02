«Мой муж очень, очень хорош»: Меган Маркл откровенно о жизни с Гарри

Меган Маркл призналась, что они с принцем Гарри чувствуют себя так, будто переживают «медовый месяц», поскольку поддерживают друг друга в своих начинаниях, вдали от давления королевской жизни. Меган, которая вышла замуж за принца в 2018 году, после чего пара рассталась с королевской семьей в 2020 году, чтобы вести более частную жизнь, отметила, что их последние годы вместе были более увлекательными, чем когда-либо, пишет eonline.

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«Представьте себе, сначала у каждого есть „бабочки счастья“, — сказала Меган в подкасте Джейми Керна Лимы. — А потом мы погрузились в рутину — сразу после начала отношений, примерно через шесть месяцев. Так что теперь, спустя семь лет, когда у нас есть немного свободного времени, мы можем просто наслаждаться друг другом по-новому. И поэтому я чувствую, что для нас сейчас это больше похоже на медовый месяц».

Меган и Гарри, у которых есть сын, 5-летний принц Арчи, и дочь, 3-летняя принцесса Лилибет, занимаются собственными увлечениями и предпринимательскими начинаниями, включая шоу Меган на Netflix «С любовью, Меган» и бренд образа жизни «Как всегда», а также работу Гарри с «Играми непокоренных» — платформой для раненых, травмированных или больных военнослужащих, которую он основал в 2014 году.

«Мой муж очень, очень красив. Но его сердце еще прекраснее. Этот человек так меня любит. И посмотрите, что мы построили. Мы построили прекрасную жизнь, у нас двое здоровых и прекрасных детей», — сказала Маркл.

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Ранее сообщалось, почему принцу Гарри приходится защищать Меган Маркл.

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