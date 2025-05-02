Больничный на испытательном сроке: в ПФУ объяснили, должен ли работодатель его оплачивать

В апреле вступили в силу новые правила оплаты больничных. Это касается как основного места работы работника, так и при трудоустройстве по совместительству.

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В Пенсионном фонде Украины объяснили, может ли рассчитывать на оплаченный больничный человек, заболевший во время испытательного срока. Такой вопрос задала женщина, которая во время стажировки попала в больницу с инфарктом.

Так, согласно Закону «Об общеобязательном государственном социальном страховании» право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы, в том числе, включая время испытания.

«То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается страхователем в установленном порядке», — добавили в ПФУ.

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Напомним, что новые правила также предусматривают, что пособие по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет выплачиваться работодателем в размере 100 процентов средней заработной платы (первые 17 дней будут оплачиваться за счет средств предприятия); если работник имеет еще одну работу, то второй работодатель оплачивает за свой счет первые 5 дней временной нетрудоспособности.

Фото Pixabay

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