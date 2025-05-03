Соглашения о полезных ископаемых недостаточно для мира: СМИ объяснили, почему

Важнейшим фактом относительно соглашения о добыче полезных ископаемых, подписанного Америкой и Украиной, является то, что никто в Киеве не рассматривает его как самоцель. Оно является лишь средством для достижения жизненно важной цели — обеспечения национального интереса Америки в существовании Украины как суверенного государства.

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Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против российской агрессии из-за своей приверженности международному праву или принципу, что большие страны не могут позволить себе расчленять своих соседей. Также Трампа вряд ли возмутило бы зрелище, когда войска путина разрушают европейские города. Единственный аргумент Трампа в пользу поддержки Украины — это то, что Америка может заработать на этом деньги, пишет The Telegraph.

«Это соглашение открывает путь для американских компаний к добыче критически важных полезных ископаемых Украины в партнерстве с ней. Есть веские основания сомневаться, что кто-то получит значительные прибыли от природных богатств Украины. Но это не имеет значения: суть в том, что соглашение создает аргумент, основанный на национальных интересах Америки, для Трампа, чтобы поддержать Украину», — говорится в публикации.

Это происходит в тот момент, когда неуступчивость путина и его неспособность согласиться на прекращение огня, которое Украина приняла еще 11 марта испытывает терпение даже Дональда Трампа. Поэтому Америка сделала примирительные жесты в адрес Украины, в том числе согласилась на коммерческую продажу оружия на 50 миллионов долларов через несколько часов после подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

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Все это, добавляют журналисты, хорошие новости, но ничто в соглашении не дает президенту Зеленскому того, чего он больше всего хочет: четких американских гарантий безопасности для Украины.

Ведь Америка до сих пор не дала четкого обещания встать на защиту Украины, если путин вторгнется в третий раз. Соглашение — это важный шаг, но не пункт назначения.

Напомним, что США выходят из переговорного процесса по войне в Украине.

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