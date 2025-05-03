Шокующие цифры: Южная Корея о потерях северокорейских солдат в Украине

Северная Корея недавно впервые подтвердила, что отправила своих солдат на войну с Украиной Цель — помочь россии вернуть Курскую область. Депутат парламента Южной Кореи привел цифры потерь и сообщил о «нарушениях» на фронте.

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По словам законодателя Ли Сон Квена, члена комитета по разведке парламента Южной Кореи, количество северокорейских солдат, погибших в войне в Украине, составляет около 600 человек. Более 4000 военных получили ранения, сообщил он журналистам во время брифинга по вопросам разведки, пишет Reuters.

Тела погибших кремировали в приграничном районе россии под Курском и перевезли в КНДР. Около 2000 солдат Кима уже отозваны в Северную Корею. Они находятся в разных местах страны в изоляции, добавил Ли, ссылаясь на сообщения разведки.

В общей сложности Пхеньян направил в рф 18 000 солдат, «в два этапа», объяснил депутат. В последние недели в регионе стало меньше боевых действий. С тех пор было несколько сообщений о случаях «неправомерного поведения» со стороны северокорейских солдат, включая чрезмерное употребление алкоголя и кражи, добавил Ли.

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Напомним, недавно в КНДР государственное информационное агентство KCNA сообщило, что северокорейские солдаты «помогли россии вернуть контролируемые Украиной районы в Курской области». В то же время рф также официально подтвердила причастность Северной Кореи к войне с Украиной и сообщила о возвращении всего региона. Украина, однако, заявила, что ее армия все еще сражается на Курщине.

Между тем Трамп назвал Ким Чен Ина «очень умным» и заявил, что хочет встретиться с диктатором Северной Кореи.

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