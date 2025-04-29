Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном: США встревожены ядерными достижениями Северной Кореи
Администрация Трампа после не слишком блестящей миротворческой миссии в Украине хочет возобновить диалог с Северной Кореей. Белый дом тайно проводит обсуждения и консультируется с внешними экспертами, рассматривая варианты налаживания отношений с КНДР. Об этом Axios рассказал высокопоставленный чиновник США и три дополнительных источника.
Дело в том, что Пхеньян достиг тревожного прогресса в ядерной сфере с момента проведения Трампом и Ким Чен Ыном двух драматических, но в итоге неудачных саммитов. Сейчас Трамп четко дал понять, что хотел бы восстановить связь с Кимом — возможно, с глазу на глаз.
«Мы созываем агентства, чтобы понять, где сегодня находятся северные корейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути», — сказал высокопоставленный чиновник США.
«Закрытые дискуссии с участием экспертов аналитических центров и нынешних и бывших чиновников США свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает разные сценарии для очередной встречи Трампа и Кима, — сказал Эндрю Ео, старший научный сотрудник Брукингского института. — Многочисленные положительные заявления Трампа о Киме за последние шесть месяцев свидетельствуют о том, что он заинтересован в этом».
Бывший высокопоставленный чиновник США сказал, что члены администрации проводят «начальное планирование», зная, что может понадобиться только «одно цветистое письмо» от Кима, чтобы привлечь внимание Трампа, «а потом вы можете приступать к делу».
Чиновники Государственного департамента и Совета национальной безопасности также приняли участие в круглых столах с внешними экспертами по Северной Корее. Одной из тем, поднятых на этих закрытых встречах, был вопрос о том, кто, скорее всего, будет собеседником с северокорейской стороны, если переговоры действительно начнутся.
Тем временем Северная Корея углубила связи с москвой, особенно после отправки войск на войну с Украиной.
«Сегодня мы находимся в гораздо худшей ситуации», — признал высокопоставленный чиновник США, обвинив администрацию Байдена в ядерных достижениях Кима, хотя некоторые из них состоялись во времена Трампа.
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