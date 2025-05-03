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Происшествия

Оккупанты нанесли массированный удар по прифронтовому поселку на Харьковщине: начался масштабный пожар

12:19 3 мая 2025
Пожар в Великом Бурлуке в результате атаки русских, фото ГСЧС

Российские варвары утром 3 мая снова атаковали Харьковщину — нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук. Произошел масштабный пожар, пострадали люди.

Об этом сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня под утро враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района» , — говорится в сообщении.

В результате обстрелов разрушено двухэтажное торговое здание. Там произошел пожар на площади 2000 кв.

Кроме того, частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, административные здания, торговые заведения и павильоны.

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В результате атаки пострадали 2 женщины — 86 и 72 лет.

Напомним, накануне россияне ударили «шахедами» по жилой застройке Запорожья. Поврежден жилой дом, 29 человек получили ранения.

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