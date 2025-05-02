Россияне ударили «Шахедами» по жилой застройке Запорожья (фото, видео)

В Запорожье, которое вновь находилось под атакой россиян, поврежден жилой дом, 29 человек получили ранения.

По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, среди травмированных — 13-летний мальчик. У пострадавших — контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы.

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По состоянию на утро, 12 человек находятся в медучреждениях областного центра.

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По данным ГСЧС, также повреждена гражданская инфраструктура города — не только жилые дома, но и университет, и объект инфраструктуры.

Противник атаковал запорожское предприятие и жилую застройку. Фото ГСЧС

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Ночью сообщалось, что погиб 61-летний мужчина. Впрочем, эта информация не подтвердилась — спасатели извлекли человека из-под завалов.

«Суспільне» цитирует медика из батальона Госпитальеры Вячеслава Худякова, который добавил, что под завалами дома находились два человека, которых было трудно достать из-за узких проходов: «Трудно из-за того, что нельзя работать вместе. Приходится меняться и одновременно трудно разойтись в коридорах. Была проблема дойти до них. Много дыма… А когда начинаешь гасить пламя, дым снова возобновляется. Поэтому было тяжело работать даже в противогазах».

В Запорожье пострадали 29 горожан. Фото ГСЧС

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Инфраструктурный объект, поврежденный во время атаки, это — локомотиворемонтный завод.

В «Укрзалізниці» сообщили, что это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Пожар спасателям удалось потушить только утром. В настоящее время на территории завода работают взрывотехники. К счастью, дежурный персонал не пострадал.

Противник ударил по предприятию "Укрзалізниці". Фото ГСЧС

Также ночью захватчики атаковали Днепропетровщину — ПВО в небе над регионом сбила шесть российских БпЛА. В частности, под ударом находилась Славянская громада Синельниковского района, где пострадали двое мужчин: 47-летний раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести, другой 31-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.

«Произошли пожары на двух предприятиях. По Никопольщине враг ударил FPV-дроном и артиллерией. Попал по Покровской и Красногригорьевской громадам. Обошлось без погибших и раненых», — сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг ударил по Украине 150-ю «Шахедами», 64 из которых были сбиты. Еще 62 БпЛА-имитатора потеряны локационно.

Напомним, что накануне в Одессе погибли люди — российский дрон-камикадзе попал в 16-этажный жилой дом, в котором были частично разрушены верхние этажи.

А под Киевом после «шахедной» атаки взрывались боеприпасы отсроченного действия, которые, вероятно, враг сбросил во время атаки «Шахедов». Пострадала женщина, поврежден жилой дом.

Фото ГСЧС

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