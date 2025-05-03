Высаживаем высокорослые томаты в теплицу: аграрий из Киевской области обратил внимание на несколько важных моментов

Аграрий Валерий, который рассказал о процессе приготовления эффективного органического удобрения, вчера, 2 мая, провел высадку высокорослых томатов в необогреваемую теплицу на даче.



О том, на что желательно обратить внимание во время этого процесса, фермер рассказал видео на своем канале.



Первое, на что обращает внимание специалист, — это подготовка почвы. Приблизительно неделей ранее ее хорошо полили раствором фитоспорина. Это нужно для того, чтобы она очистилась от возбудителей таких болезней, как фитофтора, перенеспороз, гниль и некоторые другие. Затем грунт накрыли специальной тканью спандбондом — для того чтобы влага не испарялась.



Далее Валерий советует провести легкую планировку поверхности участка.

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Также фермер показал рассаду, которую начинали выращивать в квартире, а затем перевезли в питомник. Сеяли рассаду 58 дней назад, 5 марта, а высаживают в почву 2 мая.

Среди томатов — сорта «Агилис», «Бакалар», «Малдуо Розово-плодотворный», «Рациоло» и «Чинто».

Схема высадки томатов проста: между рядами Валерий оставляет расстояние 90 см — именно так расположены балки, к которым томаты будут подвязываться.

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Между растениями расстояние 40 см — если гуще, то помидоры будет трудно обрабатывать. Специальной палочкой-меркой аграрий размечает место, где будет находиться рассада. При этом оставляет 20 см от дорожки, чтобы растению было куда развиваться.

Поскольку рассада в квартире вытянулась, аграрий решает чуть-чуть ее углубить, используя лопату.

«Рукой не докопаешься» , — объясняет он. При этом Валерий показывает корневую систему растения — на ней еще корни не переплелись.

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Напомним, ранее Валерий рассказал о том, какие ошибки не прощает клубника, и какие недостатки нужно немедленно устранять на даче.

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