Знаете ли вы новый ресторанный этикет: тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

Ресторанный этикет дает возможность чувствовать за столом себя комфортно всем участникам обеда или ужина. Но, увы, не все знают правила, которых следует придерживаться.

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Этот авторский эксклюзивный тест тренд-редактора «ФАКТОВ» и эксперта мишленовской кухни Ольги Сметанской поможет избежать неловких ситуаций в ресторане.

Тест «Новый ресторанный этикет»

1. Если у вас на тарелке осталось несколько кусочков пиццы:

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А. Вы можете попросить официанта упаковать их, чтобы вы могли забрать эту еду домой.

Б. Забирать с собой еду из ресторана — верх неприличия.

В. Упакуйте еду в заранее припасенные фольгу и пищевой пакет сами.

2. Какой из этих фактов является стереотипом?

А. Белое вино подается непременно охлажденным.

Б. Белое вино подают к рыбе, а красное — к мясу.

В. Просекко непременно подается охлажденным.

3. Во время фуршета важно:

А. Взяв еду, отойти от фуршетного стола и дать возможность взять еду другим.

Б. Взяв еду себе, также взять для своих коллег.

В. Взяв еду себе, взять и для тех людей, которые на фуршете отсутствуют.

4. Какой ресторанный тренд набирает популярность во всем мире?

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А. Завтрак на террасе в любую погоду.

Б. Обед в одиночестве.

В. Одноразовые приборы в ресторане высокой кухни.

5. Когда вы обедаете в компании коллег:

А. Заказав блюдо, сразу же предложите всем попробовать его.

Б. Заказав блюдо, попросите коллег о возможности попробовать заказанную ими еду.

В. Не стоит демонстративно делиться едой. Наслаждайтесь своим блюдом и дайте возможность наслаждаться едой другим.

Правильные ответы: 1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — В.

Если вы ошиблись всего раз, вы — практически гуру в ресторанной сфере. Если дважды, это тоже неплохой результат для тех, кто стремится к совершенствованию знаний. Если более двух раз, сам факт, что интересуетесь темой, говорит о том, что вы на правильном пути.

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