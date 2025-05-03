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Знаете ли вы новый ресторанный этикет: тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

22:26 3 мая 2025
Новый ресторанный этикет

Ресторанный этикет дает возможность чувствовать за столом себя комфортно всем участникам обеда или ужина. Но, увы, не все знают правила, которых следует придерживаться.

Этот авторский эксклюзивный тест тренд-редактора «ФАКТОВ» и эксперта мишленовской кухни Ольги Сметанской поможет избежать неловких ситуаций в ресторане.

Тест «Новый ресторанный этикет»

1. Если у вас на тарелке осталось несколько кусочков пиццы:

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  • А. Вы можете попросить официанта упаковать их, чтобы вы могли забрать эту еду домой.
  •  Б. Забирать с собой еду из ресторана — верх неприличия.
  • В. Упакуйте еду в заранее припасенные фольгу и пищевой пакет сами.

2. Какой из этих фактов является стереотипом?

  • А. Белое вино подается непременно охлажденным.
  •  Б. Белое вино подают к рыбе, а красное — к мясу.
  • В. Просекко непременно подается охлажденным.

3. Во время фуршета важно:

  • А. Взяв еду, отойти от фуршетного стола и дать возможность взять еду другим.
  •  Б. Взяв еду себе, также взять для своих коллег.
  • В. Взяв еду себе, взять и для тех людей, которые на фуршете отсутствуют.

4. Какой ресторанный тренд набирает популярность во всем мире?

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  • А. Завтрак на террасе в любую погоду.
  •  Б. Обед в одиночестве.
  • В. Одноразовые приборы в ресторане высокой кухни.

5. Когда вы обедаете в компании коллег:

  • А. Заказав блюдо, сразу же предложите всем попробовать его.
  •  Б. Заказав блюдо, попросите коллег о возможности попробовать заказанную ими еду.
  • В. Не стоит демонстративно делиться едой. Наслаждайтесь своим блюдом и дайте возможность наслаждаться едой другим.

Правильные ответы: 1 — А, 2 — Б, 3 — А, 4 — Б, 5 — В.

Если вы ошиблись всего раз, вы — практически гуру в ресторанной сфере. Если дважды, это тоже неплохой результат для тех, кто стремится к совершенствованию знаний. Если более двух раз, сам факт, что интересуетесь темой, говорит о том, что вы на правильном пути.

Советуем также пройти тест на знание самой модной обуви весны-лета 2025 года от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской.

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