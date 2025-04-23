41.18 / 41.84 47.00 / 47.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Делиться или не делиться едой в ресторане: ответ на этот вопрос вас удивит

22:26 23 апреля 2025
Делиться едой в ресторане

Недавно один английский ресторан отказался обслуживать гостей, которые нарушают правила этикета - в частности, начинают демонстративно делиться друг с другом едой. Это вызвало огромный резонанс в медиа и соцсетях. Кто-то поддержал позицию ресторана, кто-то был на стороне гостей, которые вели себя так, как хотели. Кстати, недавно мы писали о том, можно ли забирать еду из ресторана.

Так можно или нельзя делиться едой в ресторане, предлагая рядом сидящим с вами людям попробовать то или иное блюдо?

Ресторанный этикет в последнее время стал более демократичным, чем прежде. Но существуют правила, которые не стоит нарушать. Ни в коем случае не стоит делиться едой, предлагая попробовать заказанное вами блюдо, на деловом обеде или ужине. Перекладывание еды из тарелки в тарелку выглядит неэстетично. Такое поведение неуместно и скажет больше не о вашей щедрости, а об отсутствии культуры.

Поделиться пирогом или тортом можно, если вы идете в ресторан с близким человеком. При этом лучше всего попросить разделить порцию официанта.

РЕКЛАМА

Если вы путешествуете и хотите попробовать несколько блюд местной кухни маленькими порциями, выберите ресторан, где есть дегустационное меню.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с кулинаром Оксаной Вознюк: «Гость ресторана, попробовав мое блюдо, сказал, что почувствовал счастье».

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

666

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 25 апреля 2025 года для всех знаков Зодиака

Тельцам — «Звезда» и шаг навстречу мечтам, Весам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на пятницу, 25 апреля

Кому повезет 25 - 27 апреля 2025 года - Гороскоп на апрель

Неожиданная прибыль и реализация планов: пяти знакам Зодиака повезет в уик-энд 25 — 27 апреля, если они будут действовать решительно

Рассаду перца пересаживать в грунт нужно с добавлением удобрений, фото скриншот видео

Добавьте это в лунку при высадке рассады перца — получите отличный урожай: полезный совет от фермера-практика

подкормка клубники

Урожай точно удивит: готовим натуральное удобрение для клубники

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта