Делиться или не делиться едой в ресторане: ответ на этот вопрос вас удивит

Недавно один английский ресторан отказался обслуживать гостей, которые нарушают правила этикета - в частности, начинают демонстративно делиться друг с другом едой. Это вызвало огромный резонанс в медиа и соцсетях. Кто-то поддержал позицию ресторана, кто-то был на стороне гостей, которые вели себя так, как хотели. Кстати, недавно мы писали о том, можно ли забирать еду из ресторана.

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Так можно или нельзя делиться едой в ресторане, предлагая рядом сидящим с вами людям попробовать то или иное блюдо?

Ресторанный этикет в последнее время стал более демократичным, чем прежде. Но существуют правила, которые не стоит нарушать. Ни в коем случае не стоит делиться едой, предлагая попробовать заказанное вами блюдо, на деловом обеде или ужине. Перекладывание еды из тарелки в тарелку выглядит неэстетично. Такое поведение неуместно и скажет больше не о вашей щедрости, а об отсутствии культуры.

Поделиться пирогом или тортом можно, если вы идете в ресторан с близким человеком. При этом лучше всего попросить разделить порцию официанта.

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Если вы путешествуете и хотите попробовать несколько блюд местной кухни маленькими порциями, выберите ресторан, где есть дегустационное меню.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с кулинаром Оксаной Вознюк: «Гость ресторана, попробовав мое блюдо, сказал, что почувствовал счастье».

Фото из альбома Ольги Сметанской

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