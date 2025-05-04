Удовлетворить требование Трампа: генсек НАТО выступил с заявлением

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который недавно сделал заявление относительно членства Украины в Альянсе, предложил членам блока увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью. Все для того, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа по поводу целевого показателя в 5%, сообщили Reuters лица, знакомые с вопросом.

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Предложение Рютте может позволить президенту США объявить о победе на саммите НАТО в Гааге в июне, не обязывая европейские страны и Канаду к 5-процентному увеличению основных военных расходов. Текущая цель НАТО по расходам на оборону составляет не менее 2% ВВП, чего достигли 22 из 32 членов. Лидеры НАТО говорят, что такой цели сейчас недостаточно, поскольку они считают россию гораздо большей угрозой после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Ни одна страна НАТО не достигает целевого показателя Трампа в 5%. По данным НАТО, Соединенные Штаты тратят около 3,2% ВВП на оборону.

Многие европейские члены НАТО находятся под давлением по увеличению расходов на оборону, поскольку США четко дали понять, что больше не будут сосредоточены преимущественно на защите континента. Трамп пригрозил не помогать другим членам НАТО, если те не вкладывают достаточно средств в собственную оборону.

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Определение более широкой категории расходов, связанных с безопасностью, еще должно быть согласовано. Это может включать модернизацию дорог и мостов для продвижения тяжелой военной техники, гражданскую оборону и киберзащиту. Поскольку дебаты по предложению Рютте находятся на ранней стадии, остается непонятным, сможет ли оно получить поддержку всех 32 членов Альянса.

Напомним, ранее Марк Рютте сообщил, что члены НАТО существенно отстают от россии в производстве оружия.

Тем временем Трамп заявил, что США выходят из переговорного процесса по войне в Украине.

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