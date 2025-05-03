Обязательно сделайте так, и клубники будет очень много: фермер Таня поделилась своими секретами

Клубника, как известно, не прощает ошибок, поэтому все дачники и фермеры пытаются их быстро устранять. А также прислушиваются к дельным советам от своих коллег.

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Есть свои «секреты» и у Татьяны, ведущей Youtube-канала «В гостях у Тани».

В одном из недавних выпусков она показала, как подкармливает клубнику, и назвала препараты, с которыми работает.

«Сегодня я буду подкармливать клубнику препаратами, которые дают много завязи и красивые цветки на клубнике, а также вкусную ягоду», — обратилась Татьяна к подписчикам.

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По словам аграрницы, обработать клубнику следует перед тем, как она начинает выбрасывать бутоны в кустах.

Обработка производится по листу, после нее поднимется очень много завязи, а сама ягода обязательно будет крупной, красной и вкусной.

Первый препарат — это борная кислота, которая обязательно даст много завязи. Покупает борную кислоту Татьяна в аптеке — в пакетиках по 10 г — но можно и в других видах упаковки.

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Указанное количество борной кислоты (приблизительно чайная ложка) Татьяна растворяет в 10 литрах воды. При этом фермер отмечает, что борная кислота плохо растворяется в холодной воде, и это нужно иметь в виду. Но размешивать кислоту следует все-таки до полного растворения всех крупинок. Второй препарат — это сульфат магния.

«Борная кислота и сульфат магния очень хорошо работают вместе и взаимодействуют между собой», — отмечает Татьяна.

Во время обработки женщина замечает, что некоторые листочки начинают скручиваться, поэтому принимает решение обработать их еще и «Свитчем», но уже в другой день.

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Также напомним, что пока Таня обрабатывает клубнику, аграрий из Киевщины Валерий занят пересадкой высокорослых томатов в теплицу, не имеющую подогрева.

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