Ночью дроны атаковали Киев: пострадали частные дома, многоэтажка и ТЦ Dream Town (фото, видео)
Российский враг в очередной раз атаковал столицу Украины. В этот раз, в ночь на 4 мая, больше всего досталось жителям Святошинского и Оболонского районов. Кроме того, в Шевченковском районе зафиксировали падение обломков и возгорание в нежилой зоне.
Представители власти сообщили о возгорании автомобилей, повреждении 5 жилых домов и здании детсада в Оболонском районе в результате падения обломков сбитого БПЛА, а также о пожаре в нескольких частных домах – в Святошинском.
Там же три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им предоставили помощь на месте. Еще один вызов на 103 был в Оболонском районе, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Также стало известно, что в Оболонском районе в результате российской атаки пострадали двое детей – 14 и 17 лет, добавил глава КМВА Тимур Ткаченко.
Всего в результате ночной атаки беспилотниками в Киеве пострадали 7 человек, из которых 2 детей, рассказали чрезвычайники.
Столичные паблики сообщили о повреждениях в ТЦ Dream Town.
Тем временем о пожарах в Черкассах из-за атаки дронов заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, в областном центре произошло сразу несколько возгораний.
"В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна" , - рассказал он.
В ГСЧС показали кадры с места событий. Также уточнено, что в результате обстрела было зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий и дачный дом.
Значительное повреждение получили две квартиры на первых этажах четырехэтажного общежития. Также разбиты окна других квартир.
Один человек пострадал.
Также по меньшей мере 8 вражеских КАБов атаковали прифронтовых орехов в Запорожской области. Там были разрушены жилые дома.
«Предварительно, ранены два человека», — рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
В Днепропетровской области враг обстрелял из РСЗО «Град» Никопольщину — по районному центру было выпущено 40 снарядов. Возник пожар, повреждения получили три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.
Как сообщили в ОВА, запускал агрессор ночью на область и шахеды. В результате их атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание. А по Новопавловской общине (Синельниковский район) враг вечером применил БПЛА. Во время этой атаки пострадали двое полицейских.
Как подытожили Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 4 мая 2025 года (с 21:00 3 мая) защитники неба сбили 69 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 80 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Всего враг атаковал 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., Приморск — ВОТ Запорожской обл.
Отметим, что во время предыдущих мощных обстрелов Черкасской области враг смог оставить без газа 117 тысяч потребителей.275
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