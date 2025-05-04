Ночью дроны атаковали Киев: пострадали частные дома, многоэтажка и ТЦ Dream Town (фото, видео)

Российский враг в очередной раз атаковал столицу Украины. В этот раз, в ночь на 4 мая, больше всего досталось жителям Святошинского и Оболонского районов. Кроме того, в Шевченковском районе зафиксировали падение обломков и возгорание в нежилой зоне.

ВІДЕО ДНЯ

Представители власти сообщили о возгорании автомобилей, повреждении 5 жилых домов и здании детсада в Оболонском районе в результате падения обломков сбитого БПЛА, а также о пожаре в нескольких частных домах – в Святошинском.

РЕКЛАМА

Ликвидация пожара в жилом квартале

Несколько киевлян получили острую реакцию на стресс

Там же три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им предоставили помощь на месте. Еще один вызов на 103 был в Оболонском районе, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

РЕКЛАМА

Также стало известно, что в Оболонском районе в результате российской атаки пострадали двое детей – 14 и 17 лет, добавил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Всего в результате ночной атаки беспилотниками в Киеве пострадали 7 человек, из которых 2 детей, рассказали чрезвычайники.

Спасатели ликвидируют возгорание

Столичные паблики сообщили о повреждениях в ТЦ Dream Town.

РЕКЛАМА

Пожар в ТЦ Dream Town. Фото СМИ

Тем временем о пожарах в Черкассах из-за атаки дронов заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, в областном центре произошло сразу несколько возгораний.

"В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна" , - рассказал он.

В ГСЧС показали кадры с места событий. Также уточнено, что в результате обстрела было зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий и дачный дом.

Значительное повреждение получили две квартиры на первых этажах четырехэтажного общежития. Также разбиты окна других квартир.

Один человек пострадал.

Поврежденное общежитие в Черкассах

Также по меньшей мере 8 вражеских КАБов атаковали прифронтовых орехов в Запорожской области. Там были разрушены жилые дома.

«Предварительно, ранены два человека», — рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Днепропетровской области враг обстрелял из РСЗО «Град» Никопольщину — по районному центру было выпущено 40 снарядов. Возник пожар, повреждения получили три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.

Как сообщили в ОВА, запускал агрессор ночью на область и шахеды. В результате их атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание. А по Новопавловской общине (Синельниковский район) враг вечером применил БПЛА. Во время этой атаки пострадали двое полицейских.

Как подытожили Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 4 мая 2025 года (с 21:00 3 мая) защитники неба сбили 69 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 80 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Всего враг атаковал 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф., Приморск — ВОТ Запорожской обл.

Отметим, что во время предыдущих мощных обстрелов Черкасской области враг смог оставить без газа 117 тысяч потребителей.

275

Читайте нас в Facebook