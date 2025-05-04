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Поддержали бывшую девушку Гарри: Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили Сассексов

18:34 4 мая 2025
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл, фото Getty Images

Довольно напряженные отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом претерпели очередной удар. Как сообщают журналисты, последний шаг принца и принцессы Уэльских углубил разрыв с герцогом и герцогиней Сассекскими. Кейт и Уильям поддержали линию ювелирных изделий, принадлежащую бывшей девушке Гарри, Челси Дэйви. Это разозлило Сассексов, сообщает Geo.tv.

«Этот шаг был воспринят как умышленный и только раздувал пламя, а не помог сблизить Сассексов и Уэльсов, — рассказал источник. — Хотя Гарри и Меган были открыты для примирения в последние годы, это не зацепило Уильяма и Кейт. Они считают, что слишком много воды утекло и нанесен такой ущерб, от которого трудно оправиться».

Кроме того, герцогиня Сассекская в документальном фильме Netflix «Гарри и Меган» призналась, что во время работы в королевской семье ей пришлось избегать ношения тех же цветов, которые надевали старшие королевские особы. Однако после ее комментария на рождественском концерте Кейт несколько членов семьи появились в одежде подобных цветов, что стало шокирующим шагом.

«Они решили прийти на следующее мероприятие в том же цвете. Этот шаг не остался незамеченным», — заявил источник.

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Стоит отметить, что вскоре после того, как Меган запустила свой бренд стиля жизни As Ever, предлагающий ее домашнее варенье, Кейт также рассказала о своем домашнем сливовом варенье во время посещения общественного сада.

Теперь, после жеста поддержки бывшей девушки Гарри, разрыв между Кейт Миддлтон, принцем Уильямом и принцем Гарри с Меган Маркл, как сообщается, углубился.

Недавно Гарри и Меган попали в громкий скандал из-за использования королевских титулов.

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Фото: Getty Images

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