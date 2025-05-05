Не бойтесь сделать «неправильно»: как одна ошибка помогла увеличить вдвое урожай клубники

Популярный в Сети аграрий утверждает, что «клубника не прощает ошибок», и, конечно, прав в этом совершенно прав.



В то же время известны случаи, когда допущенная ошибка не только не привела к печальным последствиям, но, наоборот, помогла увеличить урожай. Об этом рассказала на страницах украинского издания фермерша-практик.

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По ее словам, как только устанавливается тёплая погода и земля просыхает от влаги, она приступает к обработке кустов клубники.

В первую очередь убирает все старые оставшиеся листья.

Затем приступает к обработке новой поросли.

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«Как не досадно признавать, но эту обработку бесполезно проводить народными средствами. Против таких вредителей, как улитки, тля, гниль, могут помочь только химические средства» , — отмечает женщина.

Дело в том, что многие жучки и другие насекомые зимуют в корнях клубники. Всю зиму они спокойно спят, а весной просыпаются и развивают активную деятельность.

Против гнилой фермер использует препараты, содержащие медь. Эти средства хорошо справляются с поставленной задачей. В общем, в этом и состоит обработка молодой клубники.

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Но одна ошибка, как оказалось, стоила ей половины урожая. В тот год женщина провести отделку самостоятельно не смогла, поскольку должна была срочно уехать из города. Поручила это сделать мужу. Пошагово расписала каждый этап обработки и средства, которые необходимо применять.

«Каково же было мое удивление, когда в том году урожая клубники было вдвое больше обычного» , — рассказывала она.

Оказывается, мужчина перепутал этапы обработки клубники, и это помогло увеличить урожай!

Сначала муж фермерши обработал всю грядку вместе со старыми прошлогодними листьями. Подождал, пока химикаты уничтожат всех возбудителей болезни и насекомых не только в новых ростках, но и тех, кто спит в старых листьях.

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А потом уже очистил грядки от мусора. Сама же женщина все делала наоборот: разносила через весь огород старые листья с еще живыми насекомыми, тем самым помогая им путешествовать между моими грядками с клубникой.

«Теперь обрабатываю грядки клубники только до уборки старых листьев», — признается она.

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Напомним, ранее фермерша Таня назвала два автомобильных препарата , благодаря которым ей удается увеличить урожаи клубники.

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