Осторожность не помешает никому: от чего звезды предостерегают знаки зодиака в понедельник, 5 мая

Астрологи, составившие финансовый гороскоп на 5−11 мая, рассказали, каким будет день 5 мая. В этот день необходимо проявлять повышенную осторожность во всех жизненных ситуациях, информирует ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог

Если вы приложите максимум усилий на работе, сможете без угрызений совести посвятить свободное время себе — погрузиться в увлекательное чтение или насладиться любимыми сериалами.

Водолей

Сегодня — идеальный момент для профессионального прорыва. Любой проект, даже самый сложный, будет иметь все шансы на успех, если вы смело займетесь его реализацией.

Рыбы

Чтобы укрепить отношения с любимым человеком, следует его приятно удивить. Организуйте романтический ужин или прогулку по вечернему городу — это поможет восстановить гармонию.

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Овен

Помогать — отлично, но только тем, кто действительно нуждается в поддержке. Будьте внимательны, ведь есть риск встретить мошенников, стремящихся воспользоваться вашей добротой.

Телец

Ваша поддержка коллег будет высоко оценена как ими, так и руководством. Важно не относиться к ним свысока — когда-то и вы тоже проходили путь обучения.

Близнецы

Чем больше вы вкладываете свои силы, тем быстрее получаете ответную энергию. Смело беритесь за сложные задачи — затраченные усилия хорошо окупятся.

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Рак

Секреты могут неожиданно раскрыться: вы узнаете, что за вашими недавними трудностями стоит близкий человек — пусть и ненамеренно.

Лев

Несмотря на рабочий день, найдите время для семьи. Любовь и тепло никогда не бывают лишними, а чуть больше внимания к близким укрепит ваши отношения.

Дева

Тревожиться из-за ссоры с любимым человеком не надо, ведь это только усугубит проблему. Отпустите ситуацию — и скоро все само собой наладится.

Весы

Если вы давно планировали покупку или продажу недвижимости, самое время сделать первый шаг в этом направлении — результат не заставит себя ждать.

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Скорпион

Чтобы укрепить связь с детьми, следует проводить больше времени вместе. Общие дела, обучение или веселые игры помогут наладить доверительные отношения.

Стрелец

Не позволяйте наглым людям воспользоваться вашей доброжелательностью. Спокойно, но твердо давайте понять, что вас не следует использовать в собственных интересах.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю (с 5 по 11 мая). Их советы помогут максимально использовать энергию этого периода.

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