Это выражение благодарности нашим защитникам и защитницам: «Оптима-Фарм» о поддержке ветеранских соревнований

3 мая Федерация стронгмена Украины совместно с Департаментом молодежи и спорта КГГА провела традиционное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Киев несокрушимый». Он прошел в столице уже четвертый год подряд. Генеральным партнером мероприятия выступил национальный дистрибьютор «Оптима-фарм».

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«Для нашей компании поддержка ветеранских соревнований является выражением искренней благодарности нашим защитникам и защитницам. Наша компания уже более 30 лет поставляет лекарства в аптеки и больницы и заботится о здоровье украинцев. И поскольку сегодняшние соревнования являются не только спортивным событием, но и важным этапом в реабилитации военных, компания сразу решила поддержать их», — прокомментировал финансовый директор СП «Оптима-Фарм, ЛТД» Артем Супрун.

Финдиректор компании "Оптима-Фарм" Артем Супрун

В соревнованиях приняли участие более 500 ветеранов, которые получили возможность не только проявить свои лучшие качества, но и пообщаться с побратимами, зарядиться энергией, получить новую дополнительную мотивацию. В частности, участники соревновались в шести адаптивных видах спортивных дисциплин: жим, лежа, на разы, гребля на тренажере «Concept-2», рывок гири, эйрбайк, стронгмен/инвастронг. Соревнования прошли с соблюдением равных справедливых условий, потому что все участники были предварительно разделены по группам травм и нозологий.

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В соревнованиях приняли участие более 500 ветеранов

Участники соревновались в шести адаптивных видах спортивных дисциплин

Почетными гостями турнира стали Киевский городской голова Виталий Кличко, народный депутат Алексей Леонов, при содействии которого проходят ветеранские турниры, заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, Василий Вирастюк — народный депутат и почетный президент Федерации стронгмена Украины.

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«Спорт — это не только физическое восстановление, но и важная часть психологической адаптации к мирной жизни», — сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

В свою очередь народный депутат Алексей Леонов подчеркнул, что он уже четвертый раз поддерживает ветеранские соревнования. Каждый раз чувствует, что «здесь собрались люди, умеющие держать удар — и в спорте, и в жизни, и на войне, кто знает, что такое бороться по-настоящему: не в комментариях и не в теориях, а в реальных ситуациях, где на кону стоит жизнь».

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