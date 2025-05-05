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Спорт

Умер знаменитый гонщик Формулы-1, который был наставником Шумахера (фото)

13:09 5 мая 2025
Йохен Масс

Знаменитый немецкий гонщик Формулы-1 Йохен Масс скончался в возрасте 78 лет в Каннах (Фрранция), сообщила в Instagram его семья. Ранее не стало 18-летнего гонщика Формулы-1, погибшего в жутком столкновении на чемпионате Европы.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены объявить, что Йохен Масс скончался сегодня от осложнений после инсульта, перенесенного им в феврале», — говорится в заявлении.

Немец начал свою успешную карьеру в Формуле-1 в 1973 году в команде Surtees, а с 1974 по 1977 год выступал за McLaren. Он выиграл Гран-при Испании 1975 года, но получил лишь половину очков, которые ему полагались за победу. Дело в том, что гонка была прекращена после аварии с участием немца Рольфа Штоммелена, в результате которой погибло несколько зрителей.

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Масс завершил карьеру в Формуле-1 в 1982 году (восемь подиумов), а затем перешел в гонки на выносливость и добился отличных результатов. Вместе с Porsche он выиграл знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана» в 1989 году. В целом же Йохен добыл 30 побед и дважды стал вице-чемпионом мира.

После завершения карьеры Йохен Масс работал комментатором на известном немецком телеканале, а также был наставником многих талантливых гонщиков, включая Михаэля Шумахера, которому он очень помог на ранних этапах его карьеры в «Мерседесе».

«Майкл пришел к нам из Формулы-3, — вспоминал Йохен Масс. — Он был быстр, но привык быть бойцом-одиночкой. Я должен был стать образцом для подражания. Быть частью заводской команды было для Михаэля в новинку. Процессы в такой большой команде требуют дисциплины. Он должен был увидеть на моем примере, как работать с инженерами и общаться с прессой».

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Йохен Масс и Михаэль Шумахер

У знаменитого гонщика, сыгравшего самого себя в фильме Рона Ховарда «Гонка», остались жена Беттина и четверо детей от двух браков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер стал дедушкой.

Фото из соцсетей

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