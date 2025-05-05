По своей воле пошел служить в отдельное боевое подразделение: в бою под Запорожьем погиб капитан из Ровенской области

Костопольская громада провела в последний путь защитника — капитана Павла Семенюка. У бойца остались маленький сын, жена, родители. В июне ему должно было исполниться 33 года, сообщает городской совет.

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«Павел после школы поступил во Львовский национальный университет им. Франко на юридическом факультете. После окончания работал в Вышгородской прокуратуре Киевской области, затем — в Киево-Святошинской прокуратуре Киевской области. С 2016-го по 2022 год Павел Семенюк работал в Министерстве экономики Украины», — рассказали в горсовете.

4 марта 2022 года Павел добровольцем пошел в ВСУ. Служил военным юристом в управлении Государственной службы специальной связи в Ровенской области.

«В марте 2024 года Павел по своей воле пошел служить в отдельное боевое подразделение ВСУ, где выполнял боевые задания. Свой последний бой принял 1 мая 2025 года вблизи села Цветково Запорожской области. Произошло это в результате поражения управляемыми авиационными бомбами», — сообщили в горсовете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области простились с защитником, который не пережил тяжелые ранения.

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