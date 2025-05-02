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Происшествия

Проходил реабилитацию и снова возвращался в строй: на войне погиб старший солдат из Одесской области

20:36 2 мая 2025
Алексей Гук

В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области погиб старший солдат Алексей Гук. Произошло это при подвозе материальных средств и замене личного состава на огневой позиции вследствие поражения ударным БПЛА. Защитнику навеки 29 лет, сообщает Коноплянская громада.

«Алексей отличался смекалкой, вежливостью и любознательностью. Легко учился, много читал. Обладал богатейшей фантазией и неисчерпаемым интересом ко всему. Он хорошо декламировал! Какой это был веселый и жизнерадостный парень! Артистичный, активный, усердный ученик. Выделялся невероятной аккуратностью! Приветливый и вежливый юноша!» — рассказали в громаде.

Для своей семьи Алексей всегда был героем. Верным Украине, с твердыми жизненными принципами. Он умел анализировать свои поступки и делать правильные выводы. Был умным и обладал острым чувством справедливости. Никогда не позволял оскорблять других, твердо стоял на защите своих убеждений.

Алексей в Вооруженных силах Украины служил с июля 2022 года. Прошел Херсонское направление, Бахмут, Макеевку, Волчанск. У него были тяжелые ранения, лечился, проходил реабилитацию и снова возвращался в строй.

В августе 2024 года Алексей Гук, старший солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, был награжден нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины «Золотой Крест».

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У него остались родители, брат и сестра.

Ранее сообщалось, что в бою на Курщине погиб защитник из Хмельницкой области Федор Стецюк. Воину навеки 46 лет.

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