Врачи неделю боролись за его жизнь: воин из Винницкой области не перенес тяжелое ранение

Война оборвала еще одну жизнь — жизнь человека, который в трудное для Украины время взял в руки оружие и встал на ее защиту, мужественно выполняя свой гражданский и воинский долг. От ранений, полученных при выполнении боевых задач, погиб военнослужащий Валерий Плахотнюк. Ему навсегда 53 года, сообщает Теплицкий поселковый совет Винницкой области.

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По словам земляков, до войны Валерий работал водителем на Теплицкой хлебопекарне. На военную службу по мобилизации был призван осенью 2023 года.

«Он служил стрелком-номером обслуги механизированного взвода. 19 апреля во время выполнения боевого задания на границе Сумщины в результате интенсивного минометно-артиллерийского обстрела Валерий получил тяжелые ранения. Врачи неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, несмотря на все их усилиях, 26 апреля воин умер в Главном военном клиническом госпитале столицы», — говорится в сообщении.

У защитника остались мать, жена и дети.

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