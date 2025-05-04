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Происшествия

Врачи неделю боролись за его жизнь: воин из Винницкой области не перенес тяжелое ранение

20:34 4 мая 2025
Валерий Плахотнюк

Война оборвала еще одну жизнь — жизнь человека, который в трудное для Украины время взял в руки оружие и встал на ее защиту, мужественно выполняя свой гражданский и воинский долг. От ранений, полученных при выполнении боевых задач, погиб военнослужащий Валерий Плахотнюк. Ему навсегда 53 года, сообщает Теплицкий поселковый совет Винницкой области.

По словам земляков, до войны Валерий работал водителем на Теплицкой хлебопекарне. На военную службу по мобилизации был призван осенью 2023 года.

«Он служил стрелком-номером обслуги механизированного взвода. 19 апреля во время выполнения боевого задания на границе Сумщины в результате интенсивного минометно-артиллерийского обстрела Валерий получил тяжелые ранения. Врачи неделю боролись за его жизнь, но, к сожалению, несмотря на все их усилиях, 26 апреля воин умер в Главном военном клиническом госпитале столицы», — говорится в сообщении.

У защитника остались мать, жена и дети.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области погиб старший солдат Алексей Гук из Одесской области.

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