Осиротели две дочери: в Винницкой области попрощались с защитником, который не пережил тяжелые ранения

В Стрижавке Винницкой области в последний путь провели защитника Тараса Галкина. Всю жизнь он был верен своей Родине и народу. Воину навсегда 36 лет, сообщает глава общины Михаил Демченко.

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«Тарас начал свою деятельность вместе с отцом на авторынке. Более 18 лет проживал в Стрижавке. Он еще в начале войны хотел добровольцем присоединиться к АТО. Поскольку его отец находился на фронте, а Тарас был единственным сыном в семье, военкомат отказал ему согласно с соответствующим постановлением. Но это не остановило парня. Он пошел в ЗАГС, чтобы сменить свою фамилию на мамину девичью — Галкин. И таким образом в 2015-м стал добровольцем», — говорится в сообщении.

Тогда, в 2015 году, Тарас подписал контракт и пошел защищать Украину в зону АТО. В 2017 году поступил в Академию сухопутных войск во Львове, где получал военное образование. Военный путь героя пролег через самые горячие точки — от Луганщины до Донетчины. В начале полномасштабного вторжения Тарас добровольцем стал в ряды 35 бригады морской пехоты.

«За это время получил тяжелую травму, контузию, долго лечился, но не сломался духом. 27 апреля Тарас скончался в больнице после продолжительной борьбы с последствиями ранений и контузии, полученных на фронте», — сообщили земляки героя.

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У него остались родители и двое детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою на Курщине погиб защитник с Хмельнитчины Федор Стецюк.

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