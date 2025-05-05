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Книга рецептов

Десерт из двух ингредиентов: ваши гости не догадаются, из каких

22:00 5 мая 2025
Фруктово-ягодный десерт

С каждым днем становится теплее. А это повод освоить рецепты мороженого. В интернете их много. Но все ли проверены — вот в чем вопрос. Когда рецепт проверен, вы не испортите продукты, а ведь они стоят недешево. Кроме того, не потратите время зря. И это тоже очень важно. Приготовление лакомств должно дарить вам положительные эмоции. Они необходимы в творческом процессе.

Рецепты лакомств, которыми делится кулинар Элла Иванова, проверены. Она любит экспериментировать на кухне, открывать необычные вкусы и делиться своими идеями.

«Этот вкусный десерт готовится без сливок и сахара, — говорит Элла Иванова. - Использовать можно любые фрукты или ягоды. Самое главное, чтобы был банан. Подавайте десерт красиво! Повторной заморозке он не подлежит, поэтому готовьте столько, сколько сможете съесть сразу».

Фруктово-ягодный десерт

  • 2 банана
  • 200 г клубники

Банан и клубнику замораживаем и измельчаем в блендере. Можно добавить при желании сок лайма.

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Декорировать мятой и свежими фруктами или ягодами.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт домашнего мороженого со вкусом яблочного пирога.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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